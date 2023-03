Le prix moyen des loyers à Bruxelles a augmenté de 4,2% en 2022 par rapport à 2021, indique mardi la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique (Federia) dans son dernier baromètre des locations. En Wallonie et en Flandre, la hausse s'est élevée à 4,6% et 4,7%.

Alors que 2020 et 2021 avaient été marquées par une hausse relativement faible des loyers, avec respectivement +0,7 % et +0,8 %, soit environ 8 euros, 2022 a connu une augmentation brutale du prix moyen à Bruxelles avec +47 euros, poussant le loyer moyen à dépasser le cap des 1.100 euros.

"Cette augmentation de 4,2 % des loyers est toutefois bien inférieure à l'inflation, faisant de 2022 une année atypique puisque les nouveaux baux ont augmenté moins rapidement que les baux en cours ; du moins, ceux ayant été entièrement indexés", explique Charlotte De Thaye, directrice générale de Federia.

Combien doit-on payer à Bruxelles?

La hausse des prix a surtout concerné les appartements. Ceux-ci sont particulièrement dominants à Bruxelles puisqu'ils représentent 90% du marché locatif et 4% sont des studios. Les maisons mitoyennes ne représentent, quant à elles, que 5%.

Les communes les plus chères en Région bruxelloise restent Woluwe-Saint-Pierre, où il faut débourser 1.310 euros par mois en moyenne pour un appartement, suivie d'Uccle (1.247 euros) et d'Ixelles (1.217 euros). La plus forte hausse des loyers (+13,1% en 2022) concerne Saint-Josse-ten-Noode, où le loyer moyen s'élève à présent à 1.026 euros. Seules cinq communes bruxelloises maintiennent un loyer moyen sous la barre des 900 euros (Ganshoren, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Jette et Laeken).

Si l'on considère les cinq dernières années, les loyers à Bruxelles ont augmenté de 9,4% depuis 2018. En comparaison, les prix sont 12,6% plus élevés en Wallonie et 12,2% plus élevés en Flandre par rapport à 2018.

Des évolutions similaires en Wallonie et en Flandre

Alors que le Covid avait marqué un certain exode des Bruxellois vers la Wallonie et la Flandre marquant une plus forte hausse des loyers, la tendance semble se calmer puisque la Wallonie, Bruxelles et la Flandre ont connu pour 2022 une évolution similaire à +4,6%, +4,2% et +4,7% respectivement. Le prix moyen des loyers (tout type de logement) grimpe à 759 euros en 2022 en Wallonie.

Le Brabant wallon reste la province la plus chère de Wallonie (et de Belgique), avec un loyer moyen culminant à 1.013 euros. Les provinces de Luxembourg et de Namur ont connu quant à elles les plus fortes hausses (+5,6 % et 6,4 %). Mais, sur les cinq dernières années (données 2018-2022), c'est la province de Liège qui a littéralement bondi de 15,5 %, rattrapant le Hainaut qui devient ainsi la province la moins chère de Wallonie (et de Belgique).

Les maisons quatre façades sont néanmoins relativement chères dans le Hainaut, puisqu'à 1.007 euros elles sont plus onéreuses que la moyenne régionale. À l'inverse, si le Luxembourg est la deuxième province la plus chère de Wallonie, les maisons quatre façades y affichent le prix moyen des loyers le plus bas à "seulement" 957 euros contre 1.599 euros dans le Brabant wallon, soit une différence de 67%.

