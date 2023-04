Le taux du compte épargne e-DEPO de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du SPF Finances devait passer de 3,10% à 3,20% brut le mois prochain mais le gouvernement fédéral a décidé de le plafonner à 2,50% brut, rapporte Testachats.

Le compte e-DEPO, qui permet aux citoyens et institutions privées/publiques d'épargner auprès de l'Etat, offre depuis quelques mois un taux bien plus intéressant que celui des comptes d'épargne classiques, sans risque.

Le gouvernement a cependant publié une modification dans l'arrêté royal qui régit ce compte, fixant un plafond de rémunération à 2,50% brut (1,75% net), soit "beaucoup moins" que prévu, explique Testachats. Un taux trop attractif pourrait nuire à la bonne gestion de la dette publique, selon les autorités.

L'organisation juge cette motivation "surprenante" et la décision "déplorable". "Bien sûr la gestion de la dette est un exercice délicat mais dans le même temps, le compte e-DEPO offre à l'Etat un financement très avantageux puisqu'il récupère le précompte mobilier sur les intérêts qu'il paie", réagit sa porte-parole Julie Frère. "Il se finance en quelque sorte 30% moins cher."

Le taux plafonné reste toutefois un peu plus intéressant que ce qu'offre la majorité des autres comptes d'épargne, ajoute Testachats.

