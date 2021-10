Le conseil des ministres a approuvé jeudi un arrêté royal qui octroie aux travailleurs indépendants une allocation de congé de deuil en cas de décès d'un membre de leur famille, comme c'est le cas pour les travailleurs salariés et les fonctionnaires, a annoncé le ministre des Indépendants, David Clarinval.

L'allocation sera d'un montant journalier de 85,77 euros pour une période d'interruption de maximum dix jours en cas de décès du conjoint, du partenaire cohabitant, d'un enfant ou d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée du travailleur indépendant, de son conjoint ou du partenaire cohabitant.

Les travailleurs indépendants à titre principal qui veulent en bénéficier doivent s'adresser à leur caisse d'assurances sociales au plus tard le dernier jour de l'année qui suit le jour du décès. En outre, ils doivent être munis d'une déclaration sur l'honneur portant sur les jours d'interruption de l'activité professionnelle ainsi que le nom, le lien de parenté et un extrait de l'acte de naissance de la personne décédée.

"Il est indispensable de soutenir les indépendants vivant un deuil et de combler la perte de revenus financiers pour nos indépendants confrontés à la disparition d'un être cher. Cette nouvelle mesure représente une amélioration significative du statut social des travailleurs indépendants", a souligné le ministre dans un communiqué.

