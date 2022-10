Avec son dernier baromètre immobilier de l'Ardenne, la Fédération du Notariat (Fednot) a analysé l'activité immobilière et les prix dans une vingtaine de communes de l'Ardenne qui attirent particulièrement les acheteurs en quête d'une seconde résidence.

En ce qui concerne les transactions immobilières des communes ardennaises, les notaires constatent une baisse de 11,7% au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. À titre de comparaison, les notaires observé une baisse de l'activité immobilière wallonne (-2,5%) au 1er semestre 2022. Notons que ces communes ardennaises, dont une partie nommée plus bas dans cet article, ne représentent que 6,6% des transactions de la Région wallonne.

Pour Frédéric Dumoulin, notaire à Durbuy : "Le recul de l'activité est lié à une série de facteurs macroéconomiques. Les candidats-acquéreurs prennent en compte la hausse des taux d'intérêt et ils sont confrontés à l'augmentation de leurs factures énergétiques. À cela s'ajoutent, le niveau élevé de l'inflation et une série d'incertitudes économiques. Ces facteurs font clairement réfléchir les candidats-acquéreurs qui préfèrent donc prendre le temps pour peser le pour et le contre avant de franchir le pas!". Le marché ardennais n'échappe donc pas à la conjoncture. Comme partout, les divers éléments de crise freinent le marché immobilier.

Cependant, certaines communes restent très prisées par les acheteurs flamands. "Malgré ce ralentissement, les communes ardennaises continuent d'attirer les acquéreurs à la recherche d'une seconde résidence, poursuit le notaire. Car elles offrent en effet de nombreuses possibilités de divertissement que ce soit pour le week-end ou pour des périodes de vacances plus longues, et ce en toutes saisons."

Et quelles sont ces communes toujours prisées par les Flamands ?

Au premier semestre, le top 5 des communes les plus populaires aux yeux des Flamands était :

Rendeux (63%) Gedinne (41,2%) Vresse-sur-Semois (40%) Houffalize (33,3%) Durbuy (32,4%).

À l'opposé, la proportion d'acheteurs flamands était la plus faible à Houyet (3,1 %). Commune située entre Dinant et Rochefort.

En ce qui concerne les transactions immobilières des communes ardennaises, les notaires constatent une baisse de 11,7% au premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. À titre de comparaison, les notaires observé une baisse de l'activité immobilière wallonne (-2,5%) au 1er semestre 2022. Notons que ces communes ardennaises, dont une partie nommée plus bas dans cet article, ne représentent que 6,6% des transactions de la Région wallonne.Pour Frédéric Dumoulin, notaire à Durbuy : "Le recul de l'activité est lié à une série de facteurs macroéconomiques. Les candidats-acquéreurs prennent en compte la hausse des taux d'intérêt et ils sont confrontés à l'augmentation de leurs factures énergétiques. À cela s'ajoutent, le niveau élevé de l'inflation et une série d'incertitudes économiques. Ces facteurs font clairement réfléchir les candidats-acquéreurs qui préfèrent donc prendre le temps pour peser le pour et le contre avant de franchir le pas!". Le marché ardennais n'échappe donc pas à la conjoncture. Comme partout, les divers éléments de crise freinent le marché immobilier. Cependant, certaines communes restent très prisées par les acheteurs flamands. "Malgré ce ralentissement, les communes ardennaises continuent d'attirer les acquéreurs à la recherche d'une seconde résidence, poursuit le notaire. Car elles offrent en effet de nombreuses possibilités de divertissement que ce soit pour le week-end ou pour des périodes de vacances plus longues, et ce en toutes saisons." Au premier semestre, le top 5 des communes les plus populaires aux yeux des Flamands était : À l'opposé, la proportion d'acheteurs flamands était la plus faible à Houyet (3,1 %). Commune située entre Dinant et Rochefort.