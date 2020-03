Le Service fédéral des Pensions et l'Institut National d'Assurance Sociale des Travailleurs Indépendants (INASTI) publieront également leurs documents dans l'eBox, comme c'était déjà le cas pour les messages concernant la pension complémentaire, ont annoncé les ministres des Pensions et des Indépendants, Daniel Bacquelaine et Denis Ducarme.

L'eBox est la boîte aux lettres digitale destinée aux documents officiels. Différentes institutions publiques, dont aujourd'hui l'INASTI et le Service Pensions, y mettent leurs documents à disposition du citoyen.

Tous les documents de mypension.be seront donc disponibles dans l'eBox. Que le futur pensionné ait ou non choisi l'eBox, mypension.be n'adaptera pas encore sa manière d'envoyer les documents. Les travailleurs qui ont encodé leur adresse e-mail dans "mypension.be" continueront dès lors à recevoir les notifications dans ce système. Et ceux qui n'ont pas encodé leur adresse électronique dans mypension.be continueront à recevoir leurs documents sur papier.

Qu'est-ce que l'eBox?

My e-box est une interface sécurisée qui permet de consulter et de gérer les documents qui vous sont mis à disposition par les institutions publiques et par les organismes avec une mission de service public dans my e-box.

Pour vous connecter à l'interface utilisateur my e-box, il vous suffit de vous identifier grâce aux clés numériques via la plateforme CSAM

Vous pouvez également relier votre my e-box avec un fournisseur de services privé reconnu pour visualiser les documents de votre my e-box.

Plus d'infos sur myebox.be.

