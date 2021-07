Les courtiers en assurances regrettent que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. Ces assurances sont vendues dans de grands magasins d'appareils électroménagers par des vendeurs spécialisés dans l'électronique, mais ayant des connaissances limitées en assurances.

Mais oui, les assurances GSM, vous connaissez ! Le vendeur propose une extension de garantie de type "perte, casse, vol, oxydation et même négligence." Des assurances qui ne couvrent pas toujours les problèmes, assez onéreuses aussi pour ce qui est couvert. Pas étonnant que le dernier rapport de l'ombudsman des assurances avance que le nombre de plaintes/demandes concernant les assurances pour GSM, ordinateur portable et smartphone a plus que doublé, passant de 242 à 600 en une année.

Compagnies étrangères

Ces "assurances GSM" sont généralement proposées par des compagnies d'assurance étrangères. Selon Feprabel (Fédération des courtiers en assurances), "ces assurances sont vendues dans de grands magasins d'appareils électroménagers par des vendeurs spécialisés dans l'électronique, mais ayant des connaissances limitées en assurances."

L'Ombudsman en conclut que ces intermédiaires d'assurance à titre accessoire doivent mieux connaître les produits d'assurance qu'ils proposent et mieux informer leurs clients. Les sites Internet des magasins concernés devraient également afficher des informations claires concernant l'étendue des couvertures, la prime annuelle et les modalités de résiliation.

Tout le monde peut vendre des assurances ?

Oui et non. Sur le plan de la protection des consommateurs, qui fait l'objet d'une loi depuis 2018, il existe des différences entre une personne qui vend des assurances en tant qu'activité secondaire, comme un vendeur de GSM, et un courtier professionnel indépendant.

Dans un mode idéal...

Idéalement, toutes les personnes directement impliquées dans les activités de distribution dans le domaine des assurances devraient disposer des connaissances et de la compétence professionnelle suffisantes, aussi bien lors de leur inscription que pendant toute la durée de ces activités. Elles devraient avoir également l'obligation de se former.

Pour Patrick Cauwert, porte-parole des courtiers en assurances francophones et CEO de Feprabel. "Il est essentiel que les consommateurs bénéficient d'une protection efficace et adéquate, et qui plus est équivalente, et ce pour chaque produit d'assurance auquel ils souhaitent souscrire. Nous regrettons également que, dans ce domaine, tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. Pourquoi un consommateur qui souscrit une assurance GSM dans un magasin d'électronique n'est-il pas aussi bien protégé qu'une personne qui souscrit une assurance solde restant dû ou une assurance habitation auprès d'un courtier en assurances indépendant ?"

