Le secteur est noyé sous les commandes. Il ne sait pas s'il pourra y faire face. Une piscine extérieure coûte entre 50.000 et 80.000 €.

"Covid-19 ou non, de plus en plus de Belges font installer une piscine dans leur jardin ou choisissent une piscine d'intérieur", annonce le Groupement des entreprises générales de construction de piscines. "Au cours des 3,5 premiers mois de cette année, les constructeurs de piscines ont enregistré une hausse de 21 % de leurs carnets de commandes et cela après une hausse record de 27 % des ventes en 2019. Mais le secteur ne sait pas s'il pourra honorer toutes ces commandes." En cause ? "Les circuits logistiques d'Espagne, de France et d'Italie ont été très durement touchés par la crise, or nombre de produits (carrelage, entretien, etc.) proviennent de ces pays", détaille Patrice Dresse, le directeur du Groupement. Le secteur continue à travailler car il peut respecter les mesures de distanciation sociale mais les fournisseurs sont sous pression. Les clients devront être un peu plus patients cette année."

Et d'ajouter : "Même la crise du coronavirus semble avoir un impact positif pour le secteur - qui avait connu pourtant une année 2019 déjà faste (+ 27 %). Si les mois de mars et d'avril a connu une diminution des contrats de ventes, les prises de contact via Internet ont explosé. Les Belges savent qu'ils ne pourront probablement pas partir en vacances cette année voire pour certains l'année prochaine. De plus, en dehors de cette période de Covid-19, la tendance est clairement à profiter de son jardin entre amis et en famille et à passer des vacances de rêves dans son jardin."

Au cours des 3,5 premiers mois de l'année, les constructeurs de piscines ont enregistré une hausse de 21 % de leurs carnets de commandes. La construction de piscines privées augmente de façon régulière. Elle est passée de 2.050 nouvelles piscines privées en 2015 à 3.690 en 2020 (extrapolation). Les piscines à coque décollent (47 % des ventes), suivies par les piscines en béton (40 %). Les étangs naturels de nage ne représentent que 2,5 % du marché, mais ils sont en progression. Enfin, 88 % des piscines extérieures se situent dans un budget compris entre 50.000 et 80 000 €.

