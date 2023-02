Que serions-nous sans les bénévoles? Plusieurs organisations ont réalisé une enquête sur le bénévolat afin d'estimer son importance dans notre pays. Les résultats sont sans appel: les bénévoles font le travail de 290.000 travailleurs à temps plein.

En novembre-décembre 2022, Indiville, Bpact et Give a Day, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie nationale, ont réalisé une enquête nationale sur l'engagement volontaire en Belgique. Celle-ci a été menée auprès d'un échantillon représentatif de la population belge (2200 répondants). En outre, 20.400 bénévoles belges ont été interrogés sur l'organisation pour laquelle ils font du bénévolat. L'un des résultats de cette enquête est que les bénévoles effectuent un travail équivalent à 290.000 employés à temps plein. "Cela les place à la limite de ce qui est possible", indique l'enquête. "Davantage de bénévolat doit provenir des non-bénévoles. Il y a là un potentiel de temps équivalent à 94.000 plein-temps.

97% des volontaires sont satisfaits de leur organisation, mais il reste des points à améliorer, tels que:

davantage de ressources,

une meilleure communication interne,

une meilleure planification

et une vision d'avenir.

Une meilleure organisation, la possibilité de choisir le moment de la journée pour travailler et un engagement à court terme sont les éléments qui peuvent persuader les non-bénévoles de se lancer dans le volontariat."

Une rémunération?

Selon l'enquête, un bénévole a pour principale motivation son intérêt pour l'activité (85%), mais également le sentiment de bien-être (80%) qui en découle. Vient ensuite le sentiment de responsabilité envers les autres (72%). Le fait d'être rémunéré n'apparaît certainement pas comme une motivation. Pourtant, obtenir une telle rémunération peut être important. Surtout si l'on sait que les personnes qui travaillent en 4/5e ou qui sont à la retraite peuvent également exercer un emploi flexible dans certains secteurs, où elles ne paient pas de sécurité sociale ni d'impôts sur leurs revenus supplémentaires, qui comptent également pour leur pension. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le Plus Magazine de mars 2023.

Un volontaire peut être remboursé de ses frais, mais sachez que ce n'est pas un droit fondamental. L'organisation décide de rembourser ou non les frais. Elle peut verser une indemnité forfaitaire, qui peut être combinée avec une indemnité kilométrique pour les déplacements. En 2023, le plafond de l'indemnité forfaitaire est de 40,67€ par jour et de 1626,77€ par an. L'organisation peut également verser une indemnité de frais réels, mais le volontaire doit alors prouver ses dépenses.

