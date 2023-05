Les Belges se privent d'un meilleur taux pour leur épargne

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Les Belges pourraient placer leur épargne auprès des plus petites banques, qui offrent des taux plus alléchants, mais selon des chiffres collectés par les journaux L'Echo et Le Soir, ils sont très peu nombreux à franchir le pas.