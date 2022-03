Hausse des prix du carburant, du gaz, de l'électricité, de l'alimentation... Les Belges craignent-ils de devoir adapter leurs habitudes face à l'inflation alimentée par le conflit en Ukraine? Le comparateur de produits financiers Hellosafe a réalisé une enquête auprès de 700 Belges.

Le spectre de la guerre effraie de plus en plus. Certains craignent non seulement que la guerre arrive jusqu'en Belgique, mais ils redoutent surtout les répercussions du conflit sur leur budget. Quatre Belges sur cinq s'attendent ainsi à ce que cela ait des conséquences directes sur leur portefeuille, signe que la tendance n'est pas à l'optimisme dans la population.

Les 46 ans et plus sont davantage inquiets

La tranche d'âge 46-55 ans apparaît comme la plus inquiète face à la guerre, suivie de très près par les 55 ans et plus. A l'inverse, les plus jeunes semblent beaucoup moins être préoccupés par la question, en particulier les 16-25 ans. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils n'aient pas tellement conscience des potentielles retombées économiques sur le pays, contrairement aux tranches d'âge plus avancées.

Il est intéressant de noter que les différentes tranches d'âge ne sont pas préoccupées par l'inflation sur les mêmes produits. La montée du prix du pétrole semble davantage être un sujet de préoccupation pour les 16-25 ans, contrairement aux autres types de produits. On observe par ailleurs que plus l'âge des répondants est élevé, plus les peurs sont généralisées sur l'ensemble des catégories des dépenses testées.

© HelloSafe

La peur d'une nouvelle hausse du prix des carburants

Parmi les postes de dépenses qui inquiètent les Belges, c'est sans surprise le prix du carburant qu'ils craignent de voir le plus augmenter (78,7%). Suivi de très près par les factures énergétiques (77,4%), et les prix des denrées alimentaires (74,8%). Par ailleurs,56,6% des personnes interrogées ont répondu qu'elles craignaient une hausse de ces trois catégories cumulées.

Une tendance de mauvaise augure donc, d'autant plus que le budget des ménages a déjà été grandement impacté par 2 ans de crise sanitaire.

Les Belges se disent prêts à faire des concessions pour limiter l'impact sur leur portefeuille:

51,5% des Belges se disent prêts à moins utiliser leur véhicule,

28,6% d'entre eux disent être prêts à diminuer leurs consommations d'énergie,

19,4% sont aussi prêts à rogner le budget loisirs.

Source: HelloSafe

