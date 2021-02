Fin 2020, il restait encore des jours de congés extralégaux à 75 % des employés, qui ont dû les reporter en 2021. C'est 7 % de plus qu'en 2019. Les employés belges ont déplacé en moyenne 2,5 jours de vacances à cette année. C'est ce qu'il ressort d'une analyse de l'entreprise de services RH ACERTA sur base des chiffres de plus de 120 000 employés.

En moyenne, les employés belges du secteur privé ont transféré 2,5 jours de vacances de 2020 à 2021. Exprimé en heures, ce nombre équivaut à 19 heures. Il s'agit uniquement de jours de congés extralégaux, car les vacances légales ne peuvent pas être reportées. Fin 2020, il restait des jours de vacances à trois employés sur quatre. Ce chiffre était nettement inférieur les années précédentes (environ 68 %).

Étant donné qu'environ 2,1 millions de Belges ont le statut d'employés, cela signifie que de nombreux jours de vacances n'ont pas été pris en 2020. Il s'agit d'une conséquence de la crise du coronavirus, selon Acerta. "La crise du coronavirus a eu une influence claire sur les jours de vacances", explique Amandine Boseret, conseillère juridique chez Acerta. "Comme les travailleurs se sont retrouvés au chômage temporaire, en télétravail ou même peut-être touchés par le coronavirus, ils ont pris moins de jours de congé que d'habitude."

De plus, les Belges n'ont pas été encouragés à voyager et les frontières étaient fermées. "En novembre et en décembre, les travailleurs ont effectué un rush final et ont pris bien plus de congés lors de cette période par rapport aux autres années, car le compteur de jours de vacances légales doit être remis à zéro à la fin de chaque année de travail. Il s'agit par exemple ici de jours de congé d'ancienneté."

Dans l'ensemble, ce rush limitera l'impact sur les entreprises. Les employeurs et les travailleurs peuvent donc commencer à planifier les vacances de 2021 sur une ardoise presque vierge.

Lire aussi > Trois Belges sur quatre désireux d'épargner leurs congés

En moyenne, les employés belges du secteur privé ont transféré 2,5 jours de vacances de 2020 à 2021. Exprimé en heures, ce nombre équivaut à 19 heures. Il s'agit uniquement de jours de congés extralégaux, car les vacances légales ne peuvent pas être reportées. Fin 2020, il restait des jours de vacances à trois employés sur quatre. Ce chiffre était nettement inférieur les années précédentes (environ 68 %). Étant donné qu'environ 2,1 millions de Belges ont le statut d'employés, cela signifie que de nombreux jours de vacances n'ont pas été pris en 2020. Il s'agit d'une conséquence de la crise du coronavirus, selon Acerta. "La crise du coronavirus a eu une influence claire sur les jours de vacances", explique Amandine Boseret, conseillère juridique chez Acerta. "Comme les travailleurs se sont retrouvés au chômage temporaire, en télétravail ou même peut-être touchés par le coronavirus, ils ont pris moins de jours de congé que d'habitude."De plus, les Belges n'ont pas été encouragés à voyager et les frontières étaient fermées. "En novembre et en décembre, les travailleurs ont effectué un rush final et ont pris bien plus de congés lors de cette période par rapport aux autres années, car le compteur de jours de vacances légales doit être remis à zéro à la fin de chaque année de travail. Il s'agit par exemple ici de jours de congé d'ancienneté."Dans l'ensemble, ce rush limitera l'impact sur les entreprises. Les employeurs et les travailleurs peuvent donc commencer à planifier les vacances de 2021 sur une ardoise presque vierge.