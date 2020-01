La satisfaction professionnelle des travailleurs belges en 2019 n'a jamais été aussi élevée au cours des 10 dernières années, rapporte l'étude annuelle du fournisseur de services en ressources humaines SD Worx.

Les personnes interrogées ont attribué en moyenne un 7,3 sur 10 à leur satisfaction au travail, contre 7 en 2018 et 6,7 en 2018.

Selon l'enquête réalisée auprès de 2.500 personnes, les travailleurs belges se disent notamment satisfaits de la sécurité d'emploi, du contenu de leur fonction et des conditions de travail. L'engagement des travailleurs enregistre également une progression alors qu'il affichait une tendance à la baisse depuis 2009. "Le niveau plancher a été atteint en 2016 et 2017, avec un score moyen qui atteignait alors 6,7", détaille Lorenzo Andolfi, HR Advisor chez SD Worx. "Mais cet indicateur est reparti à la hausse en 2019, avec une moyenne de 6,9 en 2019."

Les entreprises ne doivent toutefois pas se reposer leurs lauriers, prévient Tony Swinnen, spécialiste RH. "Nous constatons que les collaborateurs préfèrent un feed-back continu aux entretiens d'évaluation annuels ou semestriels traditionnels. Aujourd'hui, nous travaillons tous de manière plus flexible et autonome que jamais, de sorte qu'il est difficile pour les entreprises de créer une dynamique d'engagement. Elles y parviennent notamment en se tournant vers le progress management, en se concertant régulièrement avec leurs collaborateurs. Grâce à ces entretiens réguliers, dirigeants peuvent intervenir rapidement, par exemple dans la collaboration entre collègues."

D'après les résultats de l'étude, 6 collaborateurs sur 10 apprécient un feed-back régulier mais 75% des travailleurs indiquent ne pas avoir cette possibilité. Cela leur donne l'impression de ne pas pouvoir développer correctement leurs talents, selon SD Worx.

