L'âge moyen auquel les Belges prennent leur pension ne se rapproche pas des 65 ans. Les ouvriers mettent fin à leur carrière à 62 ans et 8 mois, contre 63 ans et 9 mois pour les employés.

"Malgré les ambitions du gouvernement de faire travailler les Belges plus longtemps, l'âge moyen réel de la pension stagne à 63 ans et presque 4 mois. Les ouvriers mettent fin à leur carrière à 62 ans et 8 mois en moyenne, contre 63 ans et 9 mois pour les employés (...) Cette différence s'explique parce que les ouvriers se lancent en moyenne plus tôt que les employés dans le monde du travail", c'est ce que constate l'entreprise de services RH Acerta qui s'est basée sur les données de 260.000 travailleurs. Ces chiffres révèlent que les Belges continuent à prendre leur pension anticipée dès qu'ils le peuvent.

Âge légal, 65 ans... pour le moment En Belgique, l'âge légal de la pension est fixé à 65 ans, mais il sera porté à 66 ans (à partir de 2025) et à 67 ans (à partir de 2030), sauf pour les travailleurs dont la carrière s'élève au moins à 42 ans.

L'effet corona

Et depuis la crise du coronavirus, les travailleurs belges sont même partis à la retraite un peu plus tôt. Olivier Marcq, expert pension chez Acerta Consult, indique que "la crise a eu un impact sur la décision des Belges qui ont souhaité mettre un terme à leur carrière plus tôt. Nombreux sont ceux qui ont franchi le pas plus rapidement en raison du chômage temporaire, du télétravail, du danger de contamination sur le lieu de travail, etc. Sans le coronavirus, l'âge moyen de la pension aurait peut-être été un peu plus élevé. Reste que les chiffres actuels montrent que les Belges continuent à prendre leur pension anticipée dès qu'ils le peuvent. Les efforts consentis par le gouvernement (ex. investir dans les emplois de fin de carrière) sont donc absolument nécessaires pour gérer la pénurie sur le marché de l'emploi et le coût du vieillissement de la population."

Hit-parade des départs Les travailleurs de la construction prennent leur pension le plus tôt (62,7 ans).

prennent leur pension le plus tôt (62,7 ans). Ils sont suivis du transport et de la logistique , puis de l'industrie métallurgique et manufacturière (62,9 ans).

et de la , puis de métallurgique et manufacturière (62,9 ans). Ce sont les travailleurs de l'horeca et du non-marchand qui restent le plus longtemps actifs sur le marché de l'emploi (63,7 ans)

"Malgré les ambitions du gouvernement de faire travailler les Belges plus longtemps, l'âge moyen réel de la pension stagne à 63 ans et presque 4 mois. Les ouvriers mettent fin à leur carrière à 62 ans et 8 mois en moyenne, contre 63 ans et 9 mois pour les employés (...) Cette différence s'explique parce que les ouvriers se lancent en moyenne plus tôt que les employés dans le monde du travail", c'est ce que constate l'entreprise de services RH Acerta qui s'est basée sur les données de 260.000 travailleurs. Ces chiffres révèlent que les Belges continuent à prendre leur pension anticipée dès qu'ils le peuvent.Et depuis la crise du coronavirus, les travailleurs belges sont même partis à la retraite un peu plus tôt. Olivier Marcq, expert pension chez Acerta Consult, indique que "la crise a eu un impact sur la décision des Belges qui ont souhaité mettre un terme à leur carrière plus tôt. Nombreux sont ceux qui ont franchi le pas plus rapidement en raison du chômage temporaire, du télétravail, du danger de contamination sur le lieu de travail, etc. Sans le coronavirus, l'âge moyen de la pension aurait peut-être été un peu plus élevé. Reste que les chiffres actuels montrent que les Belges continuent à prendre leur pension anticipée dès qu'ils le peuvent. Les efforts consentis par le gouvernement (ex. investir dans les emplois de fin de carrière) sont donc absolument nécessaires pour gérer la pénurie sur le marché de l'emploi et le coût du vieillissement de la population."