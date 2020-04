Les paiements sans contact peuvent contribuer à endiguer la propagation du coronavirus.

Pourquoi les limites pour les paiements sans contact et sans code PIN sont-elles relevées ?

Le digital est aujourd'hui plus important que jamais. Afin d'aider à endiguer au maximum la pandémie de coronavirus, nous réglons tous notre vie quotidienne de la manière la plus digitale possible. C'est également le cas pour les paiements.Les gens ne touchant pas le clavier du terminal de paiement ou le touchant moins souvent, le paiement sans contact est un moyen idéal pour contribuer à contenir la propagation du coronavirus. C'est pourquoi Febelfin et ses membres ont décidé de relever les limites des paiements par carte sans contact et sans code PIN.

Quand devrez-vous ou non taper un code PIN ?

Celui qui effectue un paiement inférieur ou égal à 50 euros n'aura pas à entrer de code PIN. Jusqu'à présent, ce montant était fixé à 25 euros. Même ceux qui effectuent plusieurs paiements successifs par carte sans contact sans code PIN devront moins rapidement entrer leur code PIN. Alors que jusqu'à présent, il fallait saisir le code PIN après une série de paiements de par ex. 15 euros, 16 euros et 24 euros (parce que vous aviez atteint un montant total de plus de 50 euros), vous ne devrez désormais l'encoder qu'après un montant total de 100 euros.

Payer sans contact par carte : ça marche comment avec les nouvelles limites ? Le commerçant encode le montant à payer.

Tenez votre carte au-dessus du symbole sans contact du terminal : Pour payer moins de 50 euros ou juste 50 euros, il n'y a rien à faire. Et si vous payez plus de 50 euros , aucun problème ! Le terminal de paiement vous demande d'encoder votre code PIN. Par contre, si vous faites plusieurs paiements en suivant, sans contact, sans code pin, pour plus de 100 euros (p. ex. 10 euros + 45 euros + 25 euros + 25 euros), vous devrez en passer par le terminal et taper votre code pour le dernier paiement. A partir de là, vous pourrez à nouveau payer sans contact sans code PIN.

L'écran du terminal vous indique si le paiement est accepté.

C'est payé ? Récupérez votre carte et votre preuve de paiement.

À partir de quand et jusqu'à quand les limites pour les paiements sans contact et sans code PIN seront-elles relevées ?

Lorsque les limites des paiements par carte sans contact et sans code PIN seront relevées, les banques collaboreront avec tous les acteurs concernés afin d'adapter également les terminaux de paiement. A partir du 14 avril, les terminaux de paiement aujourd'hui en service - dans le cadre desmesures de confinement actuelles - seront progressivement adaptés aux nouvelles limites. La mesure restera en vigueur tant que cela s'avérera nécessaire, et sera régulièrement réévaluée.

Pourquoi la limite par paiement par carte est-elle portée à 50 euros et non, par exemple, à 75 euros ?

C'est le législateur qui fixe cette limite. Les paiements sans contact sans code PIN supérieurs à 50 euros ne sont pas autorisés par la directive PSD2 relative aux paiements.

