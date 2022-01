Les autotests, qui étaient vendus en pharmacies environ 8 euros à ce jour, seront moins chers à l'avenir. "Les prix ont baissé pour se fixer à environ 5 ou 6 euros pour un test", affirme l'Association Pharmaceutique Belge dans Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. Les pharmaciens évoquent "une évolution logique adaptée à la réalité".

La concurrence avec les supermarchés, où ces tests rapides sont parfois vendus à 3 euros la pièce, joue un rôle dans cette baisse de prix. Mais la vaste offre sur le marché explique aussi le recul du prix à l'unité.

Une vaste concurrence

On retrouve notamment lespharmacies, qui vendent les autotests entre 6 et 8 euros pièce. Ensuite, on a les supermarchés, également autorisés à les commercialiser, qui demandent entre3 et 5 euros : Lidl les vend au prix de 3,6 euros, Delhaize à 3,5 euros, Colruyt à 3,5 euros, etc. Enfin, certaines enseignes qui vendent des produits de soins/beauté, telles que Di ou Kruidvat, proposent également des autotests pour 3 à 5 euros environ.

La décision revient aux pharmaciens

Une différence de prix qui surprend, puisqu'il s'agit des mêmes tests, tous agréés par l'AFMPS(Agence fédérale des médicaments et des produits de santé). Mais malgré la baisse du prix dans la plupart des officines, certains pharmaciens demanderont encore 8 euros par test, car ils peuvent décider eux-mêmes du prix, soulignent des associations de pharmaciens citées dans les quotidiens. "Nous vivons dans un pays libéral et chaque indépendant peut fixer le prix qu'il veut", explique Nicolas Echement, porte-parole de l'Association pharmaceutique belge à Sudpresse.

Les pharmaciens jugent en outre normal que leurs prix, même baissés, soient plus élevés que dans les supermarchés. "Nous fournissons des soins et des explications", assurent-ils.

