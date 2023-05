Utiles en particulier pour certains chiens de race qui sont plus susceptibles de souffrir de problèmes héréditaires ou congénitaux. Mais une assurance à prendre avant que les problèmes ne surviennent.

"En 2020 et 2021, nous avons vendu pas moins de 33% de polices supplémentaires par rapport aux années précédentes. Et en 2022, nous constatons une augmentation de 21% des polices d'assurance pour chiens par rapport à il y a trois ans," déclare Els Blaton, CEO de l'assureur Corona Direct.

Une assurance pour chiens intervient notamment en cas de frais vétérinaires imprévus pour un chien malade ou si l'animal de compagnie a été impliqué dans un accident. Le bouledogue français est la race plus souvent assurée. Elle est suivie du chihuahua et du border collie.

"Cette assurance peut certainement être un choix judicieux, en particulier pour certains chiens de race qui sont plus susceptibles de souffrir de problèmes héréditaires ou congénitaux. Les chiens à museau court, comme le bouledogue français ou anglais, ou le carlin, sont des races qui présentent bien plus souvent des problèmes de santé que les autres," explique Peter Corty, vétérinaire.

La prime dépend de l'âge et de la race

Vous êtes assuré pour les frais de vétérinaire que vous ne pouviez pas prévoir : lorsque votre chien tombe malade ou est impliqué dans un accident.

Le montant de la prime dépend de la race et de son âge. Le chien doit être vacciné. L'assurance n'intervient que pour des problèmes inexistants avant la souscription. C'est le principe de toutes les assurances.

Les montants couverts, les primes ?

Vous pourrez percevoir jusqu'à 1.500€ d'indemnités avec la formule bronze, communique-t-on chez Corona, 2.500€ avec la formule argent et 3.500€ avec la formule or. Mais attention, il y a l'application d'une franchise de 20% avec un minimum de 150€.

Ci-dessous des exemples prix annuels par formule pour les chiots des races suivantes :

Bronze Argent Or Bouledogue français 193,66 265,07 309,79 Cocker Spaniel 133,83 183,18 214,09 Labrador 213,02 291,55 340,74

Plusieurs firmes

Notons que Corona n'est pas le seul acteur sur ce marché de... niche. Il existe d'autres firmes comme Figo, Santévet, Assuropoil...

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que c'est votre assurance familiale (RC) qui couvre les dommages occasionnés à des tiers par vos animaux domestiques.

