De la paille aux couverts en plastique, le jetable est désormais totalement interdit en Belgique. Mais est-ce que les produits de remplacement sont réellement plus écologiques?

Le constat

La vente de plusieurs produits en plastique à usage unique est interdite en Belgique depuis peu. Il s'agit des cotons-tiges, des couverts et de la vaisselle en plastique, des pailles (sauf celles à usage médical), des touillettes pour le café, des gobelets en frigolite, etc. La Belgique est ainsi en conformité avec la réglementation européenne.

Ce qui va nous arriver

Les stocks actuels de vaisselle jetable peuvent être écoulés, mais pas renouvelés. Les articles encore en vente devront mentionner la présence de plastique et leur impact environnemental: serviettes hygiéniques, tampons, lingettes humides, filtres pour tabac, etc. En janvier de l'année prochaine, ce seront les sacs en plastique légers avec poignée et les gobelets en plastique qui seront totalement bannis.

Les alternatives sont-elles valables?

Les alternatives au jetable en plastique sont diverses: pulpe de canne à sucre, carton, fibre de roseau, bambou... Qu'en penser? Selon quatre associations européennes de consommateurs, les assiettes, gobelets et autres pailles en matières premières végétales estampillées "eco-friendly" ne sont pas si écolos que ça. "La quasi-totalité des assiettes, bols et pailles testés contient des substances indésirables", dont des composés perfluorés (produits chimiques utilisés comme enduits imperméabilisants).

Pas compostables, toxiques

Ces produits sont très peu ou pas compostables. Dans la plupart des gobelets en carton, par exemple, on trouve une fine couche de plastique en polyéthylène. Les assiettes en canne à sucre contiennent entre 5 et 28 fois plus substances perfluorées par kg que la norme. Les chercheurs ont également retrouvé des dérivés chlorés, des résidus de pesticides ou encore des métaux lourds. C'est fâcheux pour des produits en contact avec les aliments.

Quel bilan carbone?

En matière de bilan carbone, ce n'est pas la panacée à cause de l'origine lointaine des matières premières: feuilles de palmier ou canne à sucre. Une université californienne a constaté que ce sont les pailles en plastique qui utilisent le moins d'énergie (23,7 kJ) et qui émettent le moins de CO2 (1,46 gramme) que les autres pailles jetables. Pour qu'elles aient un impact écologique positif par rapport au plastique, les pailles en inox doivent être réutilisées au moins 150 fois. C'est 45 fois pour le verre et 27 fois pour le bambou.

Nos solutions

Pas de recette miracle, l'idéal est de réutiliser de la vaisselle lavable. Et si ce n'est pas possible? La vaisselle jetable en bambou brut n'est pas totalement à bannir (le bambou est abondant, invasif), mais des solutions plus locales voient le jour comme la paille de blé. On pense aussi à la vaisselle... comestible. Des cuillères, des assiettes et même des gobelets salés ou sucrés peuvent rester croustillants, résistants au froid et à la chaleur durant de longues minutes. Ils se croquent ensuite comme un biscuit. Ils sont généralement composés d'huile de colza, de farine de blé et de sel.

