Louer une voiture au quotidien et non plus la posséder, c'est tentant. Le budget mensuel est maîtrisé et la voiture est toujours aux normes. Un loueur et un assureur ont bien cerné la demande. Ils lancent une offre commune commercialisée par les courtiers en assurance.

Une voiture en leasing ? Le concept était surtout réservé au monde de l'entreprise, mais depuis 2015 en Belgique, le leasing pour particuliers gagne chaque année du terrain. Les mentalités changent : utiliser une voiture au quotidien devient plus important que d'en être propriétaire. Parmi les personnes qui souhaitaient acheter une voiture sans apport personnel, selon une étude de l'assureur AG, quatre sur dix avaient l'intention de se tourner vers une formule de leasing. Selon les derniers chiffres communiqués, le marché belge du leasing pour particuliers est passé de 1.500 véhicules en 2015 à 17.000 en 2019.

Conscients de cet engouement, l'assureur AG et Arval Belgique, spécialiste en location de véhicules multimarques, ont décidé de lancer un produit commun : Go4Lease. Il s'agit d'une formule de leasing privé "tout compris". Et ce sont les courtiers d'assurances qui vont commercialiser ce produit. Concrètement, il permet de souscrire simultanément un leasing dit opérationnel avec Arval et AG pour les assurances (couvertures obligatoires et complémentaires).

Jamais de mauvaises surprises

"C'est une question de budget : il n'y a pas d'apport initial. Les souscripteurs ne paient que la valeur d'usage de la voiture. D'autre part, il y a cette tranquillité d'esprit, commente Laurent Loncke, managing director d'Arval Belgique. Les utilisateurs ne s'engagent que pour un montant fixe par mois qui couvre le financement de la voiture, mais aussi les taxes, les assurances, les entretiens, les réparations, les changements de pneus... Il n'y a donc jamais de mauvaises surprises, les utilisateurs savent à l'avance quel budget ils vont consacrer pour l'utilisation de leur véhicule. Enfin, les règles changent tellement souvent en matière de consommation, normes CO2, revente... que le contrat de leasing donne au client à la fois une liberté et une sécurité : il bénéficie d'une voiture neuve et pourra changer tous les quatre ans, ce qui lui garantit de rester toujours dans les normes en vigueur".

Plus onéreux

Ce type de leasing est donc le moyen de disposer d'une voiture sans crédit. Mais si c'est sans tracas, c'est aussi plus onéreux au final que de financer soi-même un véhicule (bien assuré) qui vous appartiendra et qui aura donc une valeur résiduelle. Et ce, malgré la perte de valeur inhérente aux automobiles d'année en année. C'est donc surtout un moyen de gérer son budget mensuel auto sans mauvaises surprises. Pour le prix et pour l'exemple, la toute dernière Golf en leasing sur 60 mois reviendra à environ 310 € par mois pour un kilométrage estimé à 10.000 km par an. Attention à bien estimer votre forfait kilométrage, car la société de location vous facturera généralement + 0,10 € par kilomètre supplémentaire. Mais elle ne remboursera que 0,01 € par kilomètre parcouru en moins.

Enfin, dans l'équilibre positif/négatif du leasing pour particuliers, il ne faut pas oublier que celui qui loue un véhicule devra faire réparer son pare-chocs cabossé, nettoyer la tache sur un siège, gommer les griffes ou les décolorations sur la carrosserie qui ne font pas partie de "l'usure normale". A défaut, le client sera financièrement pénalisé à la remise des clefs du véhicule. Or, tout le monde ne fait pas réparer une petite bosse quand c'est sa propre voiture.

En résumé Le leasing pour particulier est en forte croissance. La formule est similaire à un contrat de location "tout compris", qui permet d'acquérir rapidement une voiture neuve en payant une redevance mensuelle dans le cadre d'un contrat à durée et kilométrage déterminés. Il séduit les automobilistes privilégiant l'usage à la propriété.

