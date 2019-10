La location à long terme d'une voiture n'était pas réglée par des dispositions spécifiques. Cet oubli est réparé par le secteur. Il permet au consommateur de mieux comparer les offres.

Le leasing automobile ne se résume plus aux voitures de société. Le secteur a d'ailleurs de publier un "code de conduite" pour sa branche "particuliers".

Quelque 15.000 Belges roulent désormais grâce à une formule de "private lease". Il s'agit de leasing pour particuliers. Il permet à un automobiliste de louer une voiture sur le long terme en échange du paiement d'une mensualité fixe. Et à l'exception du carburant (et des amendes routières), tout est compris : entretiens, paiement des taxes et de l'immatriculation, assurance, usure normale des pneus...

Ce type de leasing est un moyen de disposer d'une voiture sans crédit. C'est généralement plus onéreux, mais sans tracas. C'est aussi un moyen de gérer son budget mensuel auto sans mauvaises surprises. Le grand avantage du leasing privé pour les particuliers ? C'est sans doute sa tranquillité d'esprit. Pour le prix et pour l'exemple, une Golf essence en leasing sur 60 mois reviendra à environ 480 € par mois pour un kilométrage estimé à 30.000 km par an. Autrement exprimé, le "private lease" est une offre qui permet de louer une voiture sur le long terme. Et le prix de la location varie selon la durée, le modèle et le kilométrage.

Mais comme le leasing pour particulier est un phénomène assez récent, le consommateur avait du mal à se retrouver dans les différents contrats proposés par les sociétés. C'est pourquoi le secteur (Union professionnelle du Crédit et Renta) a élaboré un code de conduite. Il est paru le 1er octobre dernier.

Et qui dit ce code ? Il fixe un certain nombre de règles de base pour les fournisseurs de "private lease", dont celle de la transparence. Dans un communiqué, le secteur avance qu'une des "règles de base concerne la communication relative à la mensualité fixe à payer pour prendre une voiture en leasing. Parfois, il est prévu que le loyer soit plus élevé lors du premier mois qu'au cours des mois suivants. Si tel est le cas, le montant de cette première mensualité doit être indiqué aussi clairement que la mensualité fixe prévue pour les mois suivants." Le nouveau code de conduite apporte au consommateur davantage de clarté. Il lui est ainsi beaucoup plus facile de comparer les offres des différentes sociétés.

Le code est à lire ici