Pourquoi ne pas prolonger ses congés en télétravaillant depuis sa destination de vacances? Une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur depuis la généralisation du travail à distance. Cette année, 18% des travailleurs belges ont prévu de travailler durant leurs vacances, selon le baromètre d'Europ Assistance. Mode d'emploi.

Un travailleur d'une entreprise belge peut-il télétravailler à l'étranger ?

Le télétravail peut très bien être effectué dans un autre lieu que le domicile du travailleur comme, par exemple, au domicile de ses parents, dans un gîte ou un hôtel à l'étranger. Néanmoins, il est important de retenir une chose: le télétravail n'est pas un acquis. En workation, on reste dans le cadre d'un télétravail structurel. Il est donc essentiel de prévenir son employeur pour fixer ensemble des règles et ainsi formaliser un minimum de choses afin de développer une politique de travail hybride claire, que ce soit local ou à l'étranger.

Combien de temps puis-je travailler depuis l'étranger ?

Il n'y a pas de limite pour télétravailler à l'étranger, néanmoins, dans le cadre de vacances, on se réfère généralement aux jours fériés de l'employé. Cela ne durera donc pas plus de deux à trois semaines. Cela dit, pour rester imposable en Belgique, il faut que, par année civile ou période de 12 mois, le travailleur ne réside pas plus de 183 jours dans le pays où il télétravaille.

Dans quels pays puis-je télétravailler?

Pour des soucis d'organisation, on évite les pays avec un trop fort décalage horaire. En effet, "même s'il fait du télétravail dans un cadre dépaysant, le télétravailleur est tenu de respecter le même horaire que celui qu'il preste quand il est à la maison. Il doit rester joignable durant les heures de travail", explique Catherine Mairy, Legal Expert chez Partena Professional. Le plus simple est donc de rester en Europe.

Votre patron peut-il vérifier si vous travaillez réellement lorsque vous êtes en "workation"?

Les principes sont les mêmes que pour le télétravail structurel.Un patron peut donc vérifier si vous travaillez réellement. "Bien qu'il y ait en général plus de flexibilité depuis que le télétravail s'est imposé", précise Frédéric Hespel, expert en emploi international chez Acerta Consult. Par exemple, "un employeur ne vous demandera probablement pas de travailler de 9h à 17h, mais il pourra vérifier la progression de votre travail ou vous demandera d'être présent lors de réunions vidéo. Il se peut aussi qu'il vous demande d'être en copie de certains courriers électroniques avec les clients, afin de ne pas compromettre l'avancement du travail."

Êtes-vous assuré en cas d'accident pendant votre "workation" ?

Normalement, en tant que travailleur, vous êtes couvert par l'assurance accidents du travail de votre employeur et ce même lorsque vous travailler de chez vous. Mais en cas de télétravail à l'étranger, l'employeur doit vérifier que le travailleur reste assujetti à la sécurité sociale belge et qu'il soit couvert en cas d'accident du télétravail à l'étranger. L'assureur examinera toujours un accident du travail au cas par cas. "L'employeur et le télétravailleur doivent avoir cosigné un document précisant le lieu du télétravail et la période pendant laquelle le télétravail peut être effectué. Si le salarié est victime d'un accident à l'endroit mentionné et pendant la période mentionnée dans le document, l'accident en question sera considéré comme un accident du travail", précise Catherine Mairy.

