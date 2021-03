La moitié des télétravailleurs se sentent épuisés après un an de télétravail. Et environ autant rapportent des douleurs au dos et à la nuque.

Le groupe de prévention et de protection au travail IDEWE dresse le bilan après une année de télétravail. Et il demande que le "travail hybride" (concept selon lequel le télétravail est amené à être maintenu) ne soit pas considéré comme naturel. Car, selon le service externe de prévention de ce groupe, pas moins de trois télétravailleurs sur quatre éprouvent au moins une plainte psychosociale ou physique grave. Les plus frappantes sont l'épuisement (50% des télétravailleurs en souffrent) et les douleurs au niveau du dos et de la nuque (55%). Cependant, l'anxiété (20%), le stress (16%) et l'influence négative du travail sur la vie privée (15%) sont également assez fréquents.

L'isolement, source d'anxiété

"Depuis que nos contacts se déroulent par vidéo, l'augmentation du temps d'écran rend notamment la semaine de travail très épuisante mentalement, estime explique Lode Godderis, CEO d'IDEWE. Les plaintes au niveau du dos et de la nuque sont caractéristiques d'une mauvaise posture assise dans les nombreux postes de télétravail non ergonomiques. Nous avons constaté que 72% d'entre eux configurent mal leur poste. L'isolement prolongé peut être source d'anxiété et de stress, tandis que la disparition de la distance physique entre le domicile et le lieu de travail est la principale cause de détérioration de l'équilibre mental dans ce contexte. Il s'agit néanmoins de problèmes qui peuvent être en grande partie résolus."

Que faire ? Jeter bébé avec l'eau du bain ? Non, "nous sommes absolument en faveur du travail hybride, mais nous ne pouvons pas ignorer l'impact psychosocial et physique, avance Lode Godderis. Alors que le télétravail devient une réalité à long terme, des aspects tels que la configuration du poste de télétravail et l'interaction professionnelle et humaine appropriée avec le télétravailleur sont plus importants que jamais."

"Tous les travailleurs ne voudront pas retourner au bureau !" Les employeurs devraient déjà préparer le retour au bureau. "Mais après une pandémie aussi dramatique, il est irréaliste de penser que tous les travailleurs voudront retourner au bureau, estime Lode Godderis dans un communiqué. Nous ne pouvons pas non plus attendre de personnes qui veulent retourner au bureau après un an de télétravail qu'elles puissent fonctionner comme avant. Seuls les employeurs qui préparent dès maintenant un lieu de travail post-coronavirus à l'épreuve du temps peuvent garantir au maximum le bien-être de leurs collaborateurs tout en arborant une image d'employeurs tournés vers l'avenir." Les solutions à apporter ? L'aménagement de locaux modernes, notamment en respectant des normes de ventilation strictes. Mais l'organisation du travail doit également être revue. "Nous nous détachons donc des bureaux paysagers pour nous tourner vers des 'energy & meeting spaces' (...) Ne devrions-nous pas commencer à réfléchir en termes de planification flexible axée sur les tâches au lieu de l'ancienne méthode de comptabilisation des heures de travail ?"

