L'octroi du tarif social pour l'électricité et le gaz naturel est élargi du 1er février au 31 décembre 2021 aux clients résidentiels des fournisseurs d'énergie qui reçoivent une intervention majorée. Les personnes à faibles revenus y ont droit.

Le tarif social pour l'électricité et le gaz naturel est un tarif réduit par rapport aux prix énergétiques normalement pratiqués sur le marché. Ce tarif s'adresse à certaines catégories de personnes ou de ménages se trouvant dans des situations difficiles ou de précarité et qui bénéficient par exemple d'un revenu d'intégration, d'une allocation pour personnes handicapées ou d'une garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA). Le tarif social est identique chez tous les fournisseurs d'énergie. Ceux-ci sont en outre tenus de l'accorder à toutes les personnes y ayant droit.

Dès le 1er février et jusqu'au 31 décembre 2021, le tarif social est élargi aux clients résidentiels des fournisseurs d'énergie qui reçoivent une intervention majorée.

Les personnes concernées doivent contacter leur mutualité pour connaître leur droit à l'intervention majorée.

Il ressort des calculs de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) qu'un client énergie peut économiser en moyenne 500 euros par an par rapport à un contrat énergétique habituel grâce au tarif social.

Un octroi automatique

Tous les trois mois, les fournisseurs d'énergie reçoivent une liste des clients qui ont droit au tarif social. Les clients qui bénéficieront temporairement de l'avantage le verront donc sur leur facture d'énergie au plus tôt en mai. Le tarif social est appliqué rétroactivement à partir du 1er février 2021.

Il est également possible de vérifier en ligne si le tarif social est automatiquement accordé, pour quel(s) contrat(s) et quelle période. Si ce n'est pas le cas, le Contact Center du SPF Economie pourra apporter son aide.

Source : SPF Economie

