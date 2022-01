Le 1er janvier 2022 a marqué le lancement du Service bancaire universel (SBU). Cela équivaut à un "service minimum" de la banque pour ceux qui n'effectuent pas de transactions bancaires numériques.

Les clients qui n'effectuent pas leurs opérations bancaires par voie numérique doivent se voir garantir l'accès aux services de leur banque à un tarif raisonnable. Le gouvernement fédéral et Febelfin (Fédération belge du secteur financier) ont donc conclu un accord sur la création d'un "service bancaire universel".

Le 1er janvier 2022 a marqué le lancement de ce service bancaire universel (SBU). La plupart des grandes (et moyennes) banques y participent. Le SBU permet notamment d'effectuer des virements manuels à un tarif raisonnable, de sorte que les consommateurs moins avertis en matière de numérique puissent également participer pleinement à la vie économique. Le SBU est un forfait qui comprend un nombre minimum de services, dont au moins 60 opérations manuelles par an.

Que couvre le service bancaire universel?

Grâce au service bancaire universel, il est possible d'effectuer des virements manuels à un tarif raisonnable. L'offre comprend les services suivants :

au moins 60 transactions manuelles par an (par exemple : virements papier, à remettre à l'agence bancaire et,si l'infrastructure de l'agence le permet, retraits d'espèces au guichet);

une carte de débit;

au moins 24 retraits d'espèces au guichet automatique de la banque propre;

une impression des extraits de compte aux guichets automatiques de la banque dans l'agence, des retraits mensuels au guichet (si proposé par la banque) ou un envoi mensuel à la demande du ou de la client(e) à un prix raisonnable.

Le tarif du SBU diffère d'une banque à l'autre et est plafonné à 60 euros par an, auxquels s'ajoutent les frais d'envoi éventuels des extraits de compte.

À ne pas confondre avec le service bancaire de base

Le service bancaire universel est différent du service bancaire de base. Le service bancaire de base comprend le droit pour le client d'ouvrir un compte dans la banque de son choix. Il prend donc la forme d'un compte courant avec une carte de débit qui permet au client d'effectuer des dépôts, de retirer de l'argent, de faire des virements, des ordres permanents et des prélèvements automatiques.

Source: Febelfin, SPF Economie

Les clients qui n'effectuent pas leurs opérations bancaires par voie numérique doivent se voir garantir l'accès aux services de leur banque à un tarif raisonnable. Le gouvernement fédéral et Febelfin (Fédération belge du secteur financier) ont donc conclu un accord sur la création d'un "service bancaire universel". Le 1er janvier 2022 a marqué le lancement de ce service bancaire universel (SBU). La plupart des grandes (et moyennes) banques y participent. Le SBU permet notamment d'effectuer des virements manuels à un tarif raisonnable, de sorte que les consommateurs moins avertis en matière de numérique puissent également participer pleinement à la vie économique. Le SBU est un forfait qui comprend un nombre minimum de services, dont au moins 60 opérations manuelles par an. Grâce au service bancaire universel, il est possible d'effectuer des virements manuels à un tarif raisonnable. L'offre comprend les services suivants : Le tarif du SBU diffère d'une banque à l'autre et est plafonné à 60 euros par an, auxquels s'ajoutent les frais d'envoi éventuels des extraits de compte.Le service bancaire universel est différent du service bancaire de base. Le service bancaire de base comprend le droit pour le client d'ouvrir un compte dans la banque de son choix. Il prend donc la forme d'un compte courant avec une carte de débit qui permet au client d'effectuer des dépôts, de retirer de l'argent, de faire des virements, des ordres permanents et des prélèvements automatiques.Source: Febelfin, SPF Economie