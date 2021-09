L'Administration rouvre les Pointpensions, une aide pour le citoyen quasiment présente dans une commune sur trois. Mais attention, il faut désormais prendre rendez-vous par téléphone au numéro gratuit 1765.

Quand puis-je prendre ma pension ? Quel montant vais-je recevoir ? Comment demander ma pension ? Quand ma pension est-elle payée ? Savoir où en est un dossier de pension, c'est notamment le rôle d'un "Pointpension". Et ce service, après la pause virus de ces derniers mois, reprend forme dès ce 6 septembre. Certes, les Pointpensions, organisés dans les bureaux du Service pensions (13 bureaux en dehors de Bruxelles et un Pointpension bilingue à la Tour du Midi), étaient ouverts sur rendez-vous depuis un certain temps. Mais désormais, comment avant, les Pointspensions externes ouvrent leurs portes. Le Service Pensions est ainsi présent dans une commune sur trois. Vous trouverez un aperçu sur www.pointpension.be

Concrètement

Appelez le Numéro spécial Pension gratuit 1765. Assurez-vous d'avoir votre numéro du registre national à portée de main. Il se trouve sur votre carte d'identité. Dans la plupart des cas, un spécialiste pourra répondre à vos questions par téléphone. À défaut, il fixera alors un rendez-vous avec un consultant dans un Pointpension à proximité.

Pourquoi prendre rendez-vous au n° gratuit 1765 ?

Car, selon le Service fédéral des Pensions, "grâce à ce système de rendez-vous, on évite que le citoyen doive patienter ou se déplacer inutilement. Cette mesure permet aussi à nos consultants pension de préparer le dossier de pension." De plus, "la crise sanitaire a montré que nous pouvons répondre à la plupart des questions ou réaliser des procédures (telles que la demande de pension) par téléphone."

