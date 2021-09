"Si vous êtes constamment interrompu par les anecdotes et autres conversations de vos collègues, vous pouvez rapidement être surmené." Reste que la plupart des travailleurs sont soulagés de pouvoir travailler en dehors de chez eux.

"Il est clair que le retour au travail a eu un impact important sur de nombreux travailleurs. Près d'un tiers des travailleurs de retour au bureau indiquent même que ce retour sur le lieu de travail a été ressenti comme un choc culturel", raconte Guillaume Bosmans, HR research associate chez Securex. Il se base sur une enquête commandée menée par Securex auprès de 1.000 travailleurs belges qui sont retournés sur leur lieu de travail après une période de télétravail obligatoire. La marge d'erreur maximale avec 1.000 personnes est de 3,02%.

Il ressort notamment de cette enquête que les travailleurs...

la moitié des travailleurs (47%) qui sont retournés sur leur lieu de travail après une période de télétravail obligatoire affirment se sentir plus fatigués après une journée au bureau qu'après une journée de travail à domicile. Qu'il y a trop de stimuli : une proportion égale (50%) affirme avoir du mal à faire face à tous les stimuli présents sur le lieu de travail. Près de 2 travailleurs sur 5 (38%) déclarent aussi être plus distraits au bureau que lorsqu'ils travaillent à domicile.

Utile de s'isoler, alors ?

"Si vous êtes constamment interrompu par les anecdotes et autres conversations de vos collègues, vous pouvez rapidement être surmené, estime Ann Facq, Health & Ssafety senior consultant chez Securex. La situation de travail idéale est bien sûr différente pour chacun, mais il peut parfois être utile de s'isoler et d'éviter trop d'éléments perturbateurs pour accomplir des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Profitez des contacts sociaux avec vos collègues pendant la pause de midi et les pauses-café, mais essayez de prévoir des moments de concentration pendant votre journée pour pouvoir accomplir vos tâches sans trop de stimuli externes."

Voilà pour les inconvénients, mais le retour au bureau procure aussi des avantages :

près de 7 personnes sur 10 (69%) sont soulagées de pouvoir à nouveau travailler en dehors de chez eux. Préserver son temps privé : la moitié des travailleurs déclarent que le fait d'aller au bureau leur permet de mieux séparer vie professionnelle et vie privée (55%).

Enfin, dans le même temps, plus de la moitié (56%) de ces travailleurs disent vouloir continuer à travailler (partiellement) à domicile à l'avenir. Et ce, même s'ils sont désormais autorisés à travailler de nouveau en dehors de chez eux.

