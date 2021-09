Sur une période de cinq ans, le prix moyen après inflation a augmenté de +27,2% en Flandre et de +21% en Wallonie. Albert Frère avait flairé le filon. Les jeunes agriculteurs angoissent.

Il n'y a pas dix ans, en 2013 pour être précis, on s'étonnait déjà que feu Albert Frère, une des plus grosses fortunes de Belgique, s'était mis à investir dans les terres agricoles. Sans doute parce que ce monsieur, fils d'un marchand de clous, avait toujours eu le nez fin. L'actualité ne peut pas lui donner tort.

Le prix des terres agricoles ne cesse effectivement de grimper. C'est ce qui ressort du Baromètre des terres agricoles de la Fédération du Notariat. On y apprend que, sur les six premiers mois de l'année 2021, le prix moyen d'un hectare de terres agricoles en Belgique a fortement augmenté, une hausse de +10,3%. Il s'élève désormais à 53.760 €. C'est la cinquième année consécutive que le prix moyen d'un hectare d'une terre agricole augmente.

Faiblesse des taux, rareté des biens

Pour le notaire Renaud Grégoire, "au même titre que les autres segments de l'immobilier, la hausse du prix des terres agricoles se poursuit inexorablement. La faiblesse des taux d'intérêt, la rareté des biens mis sur le marché et la forte augmentation du prix des matières premières expliquent principalement cette constate hausse des prix." L'augmentation se constate aussi bien en Flandre (+10,7%) qu'en Wallonie (+8%). Sur une période de 5 ans, le prix moyen après inflation a augmenté de +27,2%. Notons que la réforme du bail à ferme n'a pas eu d'impact déterminant sur les prix, sauf exception.

Attention, ces chiffres sont des moyennes. Il faut souligner que les terres agricoles sont un marché très spécifique où les différences de prix peuvent être très importantes au sein même d'une province, voire d'une commune.

Reste que si ces chiffres titillent l'appétit des investisseurs, ils agacent aussi les agriculteurs, et en particulier les jeunes paysans dont l'accès à la terre leur est de plus en plus malaisé.

