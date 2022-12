Selon le secteur de la construction, les hausses de prix les plus hautes seraient désormais derrière nous. Mais les matériaux de construction ne retrouveront jamais les niveaux de prix d'avant le Covid. Il serait néanmoins malin et même rentable d'investir dans l'amélioration de son logement.

Sous les pavés la plage, certes, mais le prix du sable et des pavés n'a jamais coûté aussi cher. "Si l'on compare à la fin de l'année dernière, les prix des matériaux de construction continuent leur tendance à la hausse, explique-t-on chez d'Embuild (l'ancienne Confédération Construction). Notons la hausse des prix des matériaux nécessitant une grande quantité d'énergie, comme le ciment ou les briques, qui ont augmenté de respectivement 32,7% et 8,7% depuis décembre 2021." La production de ces matériaux est très énergivore et le prix de l'énergie a fortement augmenté depuis l'agression russe en Ukraine. Voir à ce sujet le tableau que nous reproduisions plus bas.

Tout augmente mon bon monsieur ? Il y a néanmoins quelques éclaircies. Les prix du bois (-18%) et des métaux non ferreux (-10,1%) ont baissé depuis la fin de l'année dernière. Certes, mais si on se réfère à l'année 2020, l'augmentation est de l'ordre de 50% pour le bois et de plus de 40% pour le les non-ferreux et même... 90% pour l'acier !

"Les hausses de prix les plus hautes sont désormais derrière nous"

Des éclaircies sont-elles donc en vue ? Oui, et c'est la note positive. Revenons sur la baisse du prix du bois de charpente depuis la fin de l'année dernière. Elle est "liée à la baisse de la demande, en particulier aux États-Unis, où de nombreuses maisons ont été rénovées pendant la période COVID. Les prix des métaux non ferreux, tels que le cuivre, le plomb, l'aluminium et le zinc, ont également baissé au cours des derniers mois."

"D'autres baisses de prix sont certainement à prévoir, ajoute Niko Demeester, CEO d'Embuild. Mais les matériaux de construction ne retrouveront jamais les niveaux de prix de la période pré-COVID." C'est pourquoi de nombreux particuliers ont mis en veille, voire carrément un terme, à leur projet immobilier. "Cette situation ne devrait pas dissuader les gens d'entreprendre des projets de construction ou de rénovation. Les hausses de prix les plus hautes sont désormais derrière nous, et les taux hypothécaires sont encore bas (NDLR malgré leur remontée). De plus, la construction permet d'effectuer des gains énergétiques et donc de faire baisser le prix des factures et, quoi qu'il en soit, cela reste le meilleur investissement pour sa pension."

Notons que, même si ce n'est pas repris dans le tableau d'Embuild, les matériaux d'isolation désormais essentiels à toute rénovation/construction ont aussi connu des hausses sensibles ces derniers mois pour les mêmes raisons : explosions du coût de l'énergie, des matières premières (et en particulier ceux issus de la pétrochimie), de la logistique et des coûts salariaux.

