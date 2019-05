Le prix des assurances incendie et vol a grimpé de plus de 40% sur 10 ans

Les prix pour le consommateur d'un certain nombre d'assurances a presque augmenté de moitié sur les 10 dernières années, dépassant l'inflation, selon des articles parus mercredi dans De Standaard et Het Nieuwsblad, et qui se basent sur des données du SPF Economie.

Les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de 19,8% entre mai 2009 et mai 2019, peut-on lire dans les journaux flamands, tandis que sur la même période les assurances incendie et vol ont vu leur prix grimper en moyenne de 42,8%. C'est surtout pour ces produits que la hausse est importante. "Les primes d'assurance incendie sont couplées à l'indice Abex. Celui-ci mesure l'évolution des coûts dans le secteur de la construction, comme les salaires, mais aussi les matériaux. La haute conjoncture dans la construction entraine des manques de certains matériaux, ce qui tire les prix vers le haut", explique Assuralia, union professionnelle des entreprises d'assurances. Les primes d'assurances de voyage ont quant à elles augmenté de 32,6%, celles des assurances maladie de 41%. Comparativement, les assurances auto n'ont que peu évolué: 1,5%.