Si vous bénéficiez d'une allocation, elle diminue généralement lorsque vous commencez à vivre avec votre partenaire. Ce n'est désormais plus le cas pour ceux qui reçoivent une allocation d'intégration.

Les personnes handicapées peuvent bénéficier d'une allocation d'intégration. Depuis le 1er janvier 2021, les revenus du partenaire ne sont plus pris en compte pour déterminer le montant de cette allocation. C'était le cas autrefois, c'est pourquoi on l'appelait "le prix de l'amour". Il existait déjà des exonérations sur les revenus du partenaire, mais dorénavant, le "prix de l'amour" est complètement aboli. Remarque : les revenus du partenaire ne sont plus pris en compte, mais seulement pour l'allocation d'intégration. C'est toujours le cas pour l'allocation de remplacement de revenu.

Si vous n'avez pas pu bénéficier d'une allocation d'intégration dans le passé parce que les revenus de votre partenaire étaient trop élevés, vous devez introduire une nouvelle demande via My Handicap. Si vous soumettez votre demande avant le 30 juin 2021, vos droits seront déterminés rétroactivement. Si vous introduisez votre demande à une date ultérieure, vos droits prendront effet un mois après votre demande.

Si vous recevez déjà une allocation d'intégration, mais que vous pensez qu'elle sera plus élevée maintenant, vous ne devez pas faire une nouvelle demande. Le montant sera revu. Le SPF Sécurité sociale vous informe que les premières révisions ne commenceront qu'à partir d'avril 2021. Votre droit sera calculé à partir de janvier 2021, mais il faudra peut-être attendre septembre pour recevoir l'augmentation (rétroactive) de votre prestation.

Les personnes handicapées peuvent bénéficier d'une allocation d'intégration. Depuis le 1er janvier 2021, les revenus du partenaire ne sont plus pris en compte pour déterminer le montant de cette allocation. C'était le cas autrefois, c'est pourquoi on l'appelait "le prix de l'amour". Il existait déjà des exonérations sur les revenus du partenaire, mais dorénavant, le "prix de l'amour" est complètement aboli. Remarque : les revenus du partenaire ne sont plus pris en compte, mais seulement pour l'allocation d'intégration. C'est toujours le cas pour l'allocation de remplacement de revenu.Si vous n'avez pas pu bénéficier d'une allocation d'intégration dans le passé parce que les revenus de votre partenaire étaient trop élevés, vous devez introduire une nouvelle demande via My Handicap. Si vous soumettez votre demande avant le 30 juin 2021, vos droits seront déterminés rétroactivement. Si vous introduisez votre demande à une date ultérieure, vos droits prendront effet un mois après votre demande.Si vous recevez déjà une allocation d'intégration, mais que vous pensez qu'elle sera plus élevée maintenant, vous ne devez pas faire une nouvelle demande. Le montant sera revu. Le SPF Sécurité sociale vous informe que les premières révisions ne commenceront qu'à partir d'avril 2021. Votre droit sera calculé à partir de janvier 2021, mais il faudra peut-être attendre septembre pour recevoir l'augmentation (rétroactive) de votre prestation.