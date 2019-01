Le prix d'une maison a augmenté en moyenne de 4,7% en 2018

En Région de Bruxelles-Capitale, l'augmentation constatée est d'un peu plus de 5% et le prix moyen dépasse pour la première fois les 450.000 euros. En Flandre, le prix moyen est de 277.304 euros (+3,8% par rapport à 2017), contre 189.257 euros en Wallonie (+3,7%), soit presque 90.000 euros de moins que dans le nord du pays.

"La demande reste élevée dans toutes les régions. Essentiellement les jeunes de moins de 35 ans saisissent l'occasion d'acheter une maison et de contracter un prêt immobilier avec un taux d'intérêt attractif", déclare le porte-parole de Notaire.be.

Le prix varie considérablement d'une province à l'autre. Le prix le plus bas, soit 153.890 euros, est constaté dans le Hainaut, et le prix le plus élevé, 452.721 euros, en région bruxelloise.

Le prix moyen d'un appartement était de 220.095 euros l'an dernier, soit une hausse de 1,8%. Mais compte tenu de l'inflation, le prix a en réalité baissé. En Wallonie, le prix a augmenté de 0,5% et atteint 174.410 euros; à Bruxelles de 2,4% (240.250 euros) et en Flandre de 1,6% (224.331 euros).

À Liège, le prix moyen d'un appartement a augmenté de 4,9% (167.140 euros) tandis qu'à Namur, le prix est resté quasi inchangé. Dans le Hainaut, également, les prix étaient en hausse (+2.8%, 138.143 euros). Dans le Brabant wallon, on note une diminution de 2.0% et au Luxembourg de 5.7%.