À partir de 2022, vous ne pourrez plus emprunter que sur la base du montant de la valeur d'expertise du bien immobilier. Cette mesure devrait contribuer à ramener les prix des logements à des niveaux normaux et abordables.

Notre marché immobilier est en surchauffe. En d'autres termes, les prix des logements montent en flèche. Aujourd'hui, les offres sont souvent "trop nombreuses" et les acheteurs contractent un prêt hypothécaire sur la base d'un prix d'achat trop élevé. Cela ne sera plus possible à partir de 2022.

La maison devra d'abord être expertisée par un professionnel indépendant. L'acheteur paie les frais. Les banques devront se baser sur cette valeur estimée pour accorder un prêt hypothécaire. Si les acquéreurs, désireux d'emporter le bien de leurs rêves, décident d'offrir un prix d'achat supérieur à l'estimation de l'expert, ce sera à eux de mettre la main au portefeuille pour s'acquitter de la différence. Cette nouvelle mesure découle d'une directive de l'Autorité bancaire européenne (ABE) entrée en vigueur en juillet dernier, mais la Banque nationale a donné aux banques belges jusqu'à fin 2021 pour mettre en place ce changement. Le 1er janvier 2022, l'obligation prendra effet.

Condition suspensive

Il est donc d'autant plus important de prévoir une condition suspensive dans votre contrat de vente : s'il s'avère que vous ne pouvez pas emprunter suffisamment, la vente n'aura pas lieu.

Les prix des logements vont-ils baisser?

Isabelle Marchand, porte-parole de Febelfin (Fédération belge du secteur financier), a déclaré au Standaard que cette mesure devrait contrecarrer la surchauffe du marché immobilier et ramener les prix des logements à un niveau normal et abordable. Il reste à voir si les prix des logements vont effectivement baisser suite à cette mesure. Dans tous les cas, les jeunes qui souhaitent acheter une maison ou un appartement auront plus de difficultés s'ils ne reçoivent pas d'aide financière.

