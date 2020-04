Edenred Belgique, un acteur très important sur le marché des tickets-restaurant qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail, adapte sa capacité maximale de paiement sans contact de 25 à 50 euros.

Cette modification a pour principal objectif de permettre à ses utilisateurs de continuer à utiliser leur carte Edenred sans prendre le moindre risque en évitant tout contact avec le terminal du commerçant. "En augmentant le plafond, nous harmonisons notre politique avec le secteur bancaire et renforçons notre positionnement de leader du marché des chèques-repas et d'émetteur à la pointe de l'innovation." déclare Olivier Bouquet, Directeur Général d'Edenred Belgique.

Pour rappel, Edenred Belgique est le seul émetteur du pays à proposer la fonctionnalité du sans contact sur ses cartes, et ce depuis 2012. Il s'agit d'une technologie de plus en plus appréciée et utilisée par les Belges. Les chiffres d'Edenred du mois de février montraient que, pour la carte Edenred, le taux de paiement sans contact sur le volume total était de plus de 20% et sur les transactions de moins de 25€, plus de 28%. En ce qui concerne les cartes bancaires, d'après Worldline, le taux de paiement sans contact pour le volume total était de 10% en fin 2019 avec un pic à 20% en cette période de coronavirus.

Cette modification a pour principal objectif de permettre à ses utilisateurs de continuer à utiliser leur carte Edenred sans prendre le moindre risque en évitant tout contact avec le terminal du commerçant. "En augmentant le plafond, nous harmonisons notre politique avec le secteur bancaire et renforçons notre positionnement de leader du marché des chèques-repas et d'émetteur à la pointe de l'innovation." déclare Olivier Bouquet, Directeur Général d'Edenred Belgique.Pour rappel, Edenred Belgique est le seul émetteur du pays à proposer la fonctionnalité du sans contact sur ses cartes, et ce depuis 2012. Il s'agit d'une technologie de plus en plus appréciée et utilisée par les Belges. Les chiffres d'Edenred du mois de février montraient que, pour la carte Edenred, le taux de paiement sans contact sur le volume total était de plus de 20% et sur les transactions de moins de 25€, plus de 28%. En ce qui concerne les cartes bancaires, d'après Worldline, le taux de paiement sans contact pour le volume total était de 10% en fin 2019 avec un pic à 20% en cette période de coronavirus.