Pour vendre rapidement et à bon prix, vaut-il mieux mettre sa maison en vente à la belle saison ou en hiver ? Réponses.

Interrogez plusieurs agents immobiliers et demandez-leur quel est le meilleur moment pour vendre une habitation. Invariablement ou presque, ils répondront que la période la plus propice reste le printemps. L'idée est bien entendu de présenter son bien sous une belle lumière, loin de la grisaille de l'hiver, avant les vacances, avant la rentrée scolaire, etc. Bref, en même temps que tout le monde. Mais une poignée d'iconoclastes pense que les vendeurs pourraient encore " mieux " vendre leur bien à une autre période de l'année.

...