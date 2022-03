Les coûts de santé peuvent être élevés. Heureusement, le "maximum à facturer" (Màf) existe. Au-delà d'un certain montant, vous ne devez plus supporter les coûts de vos soins vous-même. Cette année, le plafond du "maximum à facturer", pour les personnes aux plus faibles revenus, est réduit.

Le MàF est un système qui limite les dépenses de soins de santé de votre ménage. Lorsque les frais médicaux à votre charge, c'est-à-dire ceux qui restent après l'intervention de l'assurance, atteignent un montant maximum au cours de l'année, votre mutualité vous rembourse intégralement les frais qui viendraient encore s'ajouter.

Il existe 4 types de MàF:

le MàF revenus

le MàF social

le MàF pour un enfant de moins de 19 ans

le MàF pour les malades chroniques

Le MàF revenus

Ce MàF s'applique à tout le monde. Avec ce type de MàF, le plafond est variable : il dépend du revenu net imposable de votre ménage. Il s'agit de la somme de tous les revenus nets de chaque membre de votre ménage, vous y compris (c.-à-d. les revenus de biens immobiliers, de biens mobiliers et de capitaux, les revenus professionnels et les revenus divers, diminués des frais déductibles).

Depuis 2019, le revenu net imposable du ménage des 2 années précédentes est pris en compte (par exemple, pour le MàF 2021, le revenu de 2019 est pris en compte). Plus les revenus de votre ménage sont élevés, plus le plafond total (= plafond de tous les membres de votre ménage réunis) est élevé. Le plafond applicable à votre ménage est déterminé par un échange d'informations entre l'Inami, votre caisse d'assurance maladie et l'administration fiscale.

Nouveauté en 2022 : le plafond des frais restant à charge pour les familles aux revenus les plus faibles (jusqu'à 11.120 euros nets 2 ans plus tôt) sera réduit de 450 à 250 euros.

Le tableau des tranches de revenus se trouve sur le site de l'Inami. Voici le détail pour 2022:

Tranches de revenus Plafonds de 0,00 à 11.120,00 EUR 250,00 EUR de 11.120,01 à 19.894,05 EUR 506,79 EUR de 19.894,06 à 30.583,38 EUR 732,03 EUR de 30.583,39 à 41.272,75 EUR 1.126,20 EUR de 41.272,76 à 51.516,72 EUR 1.576,68 EUR dès 51.516,73 EUR 2.027,16 EUR

Le MàF social

Le MàF social est un plafond total de 450 euros pour les personnes ayant droit à une intervention majorée. Pour certains ménages bénéficiant du MàF social, le nouveau plafond abaissé du MàF revenus en 2022 pourrait être plus avantageux. Si le revenu de votre ménage ne dépassaient pas 11.120 euros net en 2020, le MàF revenus s'appliquera et votre ménage bénéficiera d'un plafond de 250 euros.

Source: Inami

Le MàF est un système qui limite les dépenses de soins de santé de votre ménage. Lorsque les frais médicaux à votre charge, c'est-à-dire ceux qui restent après l'intervention de l'assurance, atteignent un montant maximum au cours de l'année, votre mutualité vous rembourse intégralement les frais qui viendraient encore s'ajouter.Il existe 4 types de MàF:Ce MàF s'applique à tout le monde. Avec ce type de MàF, le plafond est variable : il dépend du revenu net imposable de votre ménage. Il s'agit de la somme de tous les revenus nets de chaque membre de votre ménage, vous y compris (c.-à-d. les revenus de biens immobiliers, de biens mobiliers et de capitaux, les revenus professionnels et les revenus divers, diminués des frais déductibles).Depuis 2019, le revenu net imposable du ménage des 2 années précédentes est pris en compte (par exemple, pour le MàF 2021, le revenu de 2019 est pris en compte). Plus les revenus de votre ménage sont élevés, plus le plafond total (= plafond de tous les membres de votre ménage réunis) est élevé. Le plafond applicable à votre ménage est déterminé par un échange d'informations entre l'Inami, votre caisse d'assurance maladie et l'administration fiscale.Nouveauté en 2022 : le plafond des frais restant à charge pour les familles aux revenus les plus faibles (jusqu'à 11.120 euros nets 2 ans plus tôt) sera réduit de 450 à 250 euros. Le tableau des tranches de revenus se trouve sur le site de l'Inami. Voici le détail pour 2022:Le MàF social est un plafond total de 450 euros pour les personnes ayant droit à une intervention majorée. Pour certains ménages bénéficiant du MàF social, le nouveau plafond abaissé du MàF revenus en 2022 pourrait être plus avantageux. Si le revenu de votre ménage ne dépassaient pas 11.120 euros net en 2020, le MàF revenus s'appliquera et votre ménage bénéficiera d'un plafond de 250 euros.Source: Inami