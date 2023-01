Pour accéder au dossier de pension en ligne de vos parents ou d'une autre personne, vous avez besoin à chaque fois de sa carte d'identité. Ce n'est désormais plus le cas grâce au nouveau mandat électronique pour Mypension.be. Il vous permet d'aider un proche à gérer sa pension, le tout, à distance.

Via mypension.be, vous pouvez désormais demander l'accès au dossier de pension en ligne de vos parents ou d'un proche. L'idée est de vous permettre, en tant que représentant de confiance, d'aider votre proche à gérer l'administration de sa pension. Le système de mandat proposé par mypension.be est sécurisé et pratique. Il offre les avantages suivants:

Moins de contraintes logistiques : le mandataire n'a pas besoin de votre carte d'identité pour accéder à votre dossier.

Le mandataire peut également s'occuper de votre dossier de pension quand cela l'arrange.

Le mandat peut être instantanément retiré si le mandant ou le mandataire le désire.

Un mandataire peut obtenir l'accès aux dossiers de plusieurs personnes.

En cas de plainte, mypension.be peut vérifier qui a pris quelle mesure.

Comment créer un mandat?

La création d'un mandat numérique ne prend que quelques minutes:

1. Connectez-vous à mypension.be et créez le mandat en indiquant la personne pour laquelle vous demandez le mandat (par ex. votre père ou votre mère).

2. Votre père, votre mère ou une autre personne proche ayant elle aussi accès à son dossier se rend ensuite sur mypension.be (éventuellement avec votre aide) pour accepter le mandat.

3. Vous avez maintenant accès au dossier de la personne que vous souhaitez aider. Connectez-vous à mypension.be et allez sur la page "mes mandats". À l'écran s'affiche le dossier, comme s'il s'agissait du vôtre. Mais il est bien précisé à qui il appartient. Il est également possible de fixer une durée spécifique pour le mandat, de manière à l'activer ou le suspendre à partir d'une certaine date.

Aide administrative seulement, pas de gestion !

Le mandat numérique vise uniquement à aider les citoyens à accomplir leurs formalités administratives en ligne, en remplissant des formulaires par exemple. Le mandataire qui a un droit de regard sur le dossier de pension d'un proche n'obtient aucun droit de gestion de cette pension. Après tout, il n'est pas un fiduciaire ; ce mandat lui est donné uniquement pour gérer les questions administratives.

Ainsi, en tant que mandataire, vous ne pouvez pas "intervenir" dans la pension et, par exemple, transférer 20% du montant de la pension à un créancier. Le Service des pensions vérifiera également si le numéro de compte sur lequel est versée la pension est bien celui de la personne pour laquelle vous avez un mandat.

Plus d'informations ? Rendez-vous sur la page "Gérer mes mandats" de mypension.be ou contactez directement le service via le numéro gratuit 1765 (uniquement depuis la Belgique).

