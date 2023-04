Les délais de rentrée de notre déclaration d'impôt annuelle sont connues. Ceux qui font appel à un expert doivent désormais également introduire leur déclaration d'impôt pour le 15 juillet au plus tard. A moins d'avoir un dossier complexe.

Nous ne pouvons pas y échapper. Chaque année, nous devons déclarer - à temps ! - nos revenus de l'année précédente à l'administration fiscale. Dans le Plus Magazine du mois de mai (parution le 20 avril), vous trouverez les taux de vos revenus de 2022 et les dépenses que vous avez effectuées en 2022 et qui vous donnent droit à une réduction d'impôt. Il s'agit des "classiques" comme l'épargne-pension, les prêts hypothécaires, les dons et cadeaux (chacun jusqu'à un certain montant) mais aussi, par exemple, l'achat d'une moto électrique ou d'un tricycle. L'année prochaine, pour vos revenus de 2023, vous pourrez également déduire fiscalement les frais d'une borne de recharge fixe pour votre voiture électrique.

Dates limites de dépôt

Le 30 juin était autrefois le jour où de nombreux contribuables se précipitaient au bureau des impôts pour déposer leur déclaration fiscale. Depuis que nous pouvons déposer nos déclarations par voie électronique, cette époque est révolue. Cette année, comme l'année dernière, la date limite de rentrée de votre déclaration via Tax-on-web est fixée au 15 juillet. Si vous préférez remplir votre déclaration sur papier, la date limite est fixée au 30 juin. Si vous faites appel à un expert (comptable, fiscaliste, etc.), vous devrez être plus rapide cette année que les années précédentes. Ce groupe de contribuables bénéficiait auparavant d'un délais supplémentaire. Ce n'est désormais plus le cas. Pour eux aussi, la date limite de dépôt est fixée au 15 juillet.

Déclaration complexe

Néanmoins, cette année encore, certains contribuables peuvent déposer leur déclaration au plus tard le 18 octobre 2023. Cela est possible si l'administration fiscale estime que votre déclaration est "complexe". Ce sera le cas si vous avez des revenus, des bénéfices et/ou des gains étrangers, une rémunération en tant que dirigeant d'entreprise ou si votre déclaration fiscale comprend une rémunération pour conjoint aidant ou cohabitant légal. Peu importe que vous déposiez votre déclaration fiscale vous-même ou que vous fassiez appel aux services d'un expert. Si vous avez une déclaration d'impôt complexe, mais que vous êtes néanmoins prêt pour le 31 août 2023 au plus tard, vous recevrez un remboursement plus rapide ou serez autorisé à "payer un supplément" plus tard.

Source: SPF Finances.

