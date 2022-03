Le salaire reste la principale motivation à travailler pour les Belges, mais il n'est pas prioritaire dans les conditions indispensables pour accepter une fonction. Qu'est-ce qui retient un travailleur chez son employeur actuel? Et qu'est-ce qui le pousserait à changer d'entreprise?

Comment le Belge voit-il son avenir professionnel? Quels sont les critères qui le pousseraient à changer de travail? Pour tenter de répondre à ces questions, le groupe Randstad a réalisé une enquête "Le travailleur et sa carrière" auprès de 3.014 travailleurs belges.

Le constat? "Notre perception de la carrière a fortement changé au cours de ces dernières décennies. Avant, nous travaillions toute notre vie au sein de la même entreprise, ou changions au maximum une fois d'employeur (principe du 'life time employment')." Aujourd'hui, nous travaillons souvent dans plus de cinq entreprises différentes au cours de notre carrière.

Mais qu'en est-il à l'heure actuelle? Dans un contexte de crise économique d'après covid, les Belges sont-ils prêts à quitter leur job ou restent-ils prudents?

Intention de changer de travail

Le Belge a-t-il l'intention de rester chez son employeur actuel ou compte-t-il tenter sa chance ailleurs? Si la majorité des travailleurs (82%) compte bien rester dans leur entreprise actuelle, il faut néanmoins nuancer: 39% des répondants sont résolus à rester chez leur employeur actuel et 43% d'autres affirment ne pas avoir dans l'idée de partir, mais réfléchiraient à la question si une opportunité se présentait.

Sans grande surprise, ce sont surtout les travailleurs plus âgés qui sont frileux à l'idée de quitter leur emploi. Ainsi, plus travailleur est âgé, plus il aura tendance à vouloir rester chez son employeur actuel, révèle l'enquête. Cela dit, même chez les plus jeunes, le taux de rétention réel est déjà très élevé (75%). Sans doute par peur de ne pas trouver autre chose.

Qu'est-ce qui vous retient chez votre employeur actuel?

Si le salaire reste la principale motivation à travailler pour les Belges - 'Un meilleur salaire pour le même travail' amènerait la grande majorité (74 %) à changer son fusil d'épaule, selon l'enquête -, il n'est en rien prioritaire dans les conditions indispensables pour accepter une fonction.

Le critère essentiel aux yeux du travailleur reste la sécurité d'emploi. Ces dernières années, le CDI a particulièrement la cote, bien plus que le salaire. Et pour cause, ce type de contrat à durée indéterminée garantit une stabilité de l'emploi. Élément déterminant à l'heure où les prix flambent dans de nombreux secteurs.

Le contenu de la fonction est un autre facteur important. 'Avoir un travail qui correspond à mon niveau' est très important pour 35 % des Belges, devant la possibilité d'adapter les horaires de travail à la situation privée, et la proximité du lieu de travail. 'Avoir plus de responsabilités' est aussi une idée qui séduit de plus en plus de Belges.

Comment le Belge voit-il son avenir professionnel? Quels sont les critères qui le pousseraient à changer de travail? Pour tenter de répondre à ces questions, le groupe Randstad a réalisé une enquête "Le travailleur et sa carrière" auprès de 3.014 travailleurs belges. Le constat? "Notre perception de la carrière a fortement changé au cours de ces dernières décennies. Avant, nous travaillions toute notre vie au sein de la même entreprise, ou changions au maximum une fois d'employeur (principe du 'life time employment')." Aujourd'hui, nous travaillons souvent dans plus de cinq entreprises différentes au cours de notre carrière.Mais qu'en est-il à l'heure actuelle? Dans un contexte de crise économique d'après covid, les Belges sont-ils prêts à quitter leur job ou restent-ils prudents?Le Belge a-t-il l'intention de rester chez son employeur actuel ou compte-t-il tenter sa chance ailleurs? Si la majorité des travailleurs (82%) compte bien rester dans leur entreprise actuelle, il faut néanmoins nuancer: 39% des répondants sont résolus à rester chez leur employeur actuel et 43% d'autres affirment ne pas avoir dans l'idée de partir, mais réfléchiraient à la question si une opportunité se présentait.Sans grande surprise, ce sont surtout les travailleurs plus âgés qui sont frileux à l'idée de quitter leur emploi. Ainsi, plus travailleur est âgé, plus il aura tendance à vouloir rester chez son employeur actuel, révèle l'enquête. Cela dit, même chez les plus jeunes, le taux de rétention réel est déjà très élevé (75%). Sans doute par peur de ne pas trouver autre chose.Si le salaire reste la principale motivation à travailler pour les Belges - 'Un meilleur salaire pour le même travail' amènerait la grande majorité (74 %) à changer son fusil d'épaule, selon l'enquête -, il n'est en rien prioritaire dans les conditions indispensables pour accepter une fonction. Le critère essentiel aux yeux du travailleur reste la sécurité d'emploi. Ces dernières années, le CDI a particulièrement la cote, bien plus que le salaire. Et pour cause, ce type de contrat à durée indéterminée garantit une stabilité de l'emploi. Élément déterminant à l'heure où les prix flambent dans de nombreux secteurs.Le contenu de la fonction est un autre facteur important. 'Avoir un travail qui correspond à mon niveau' est très important pour 35 % des Belges, devant la possibilité d'adapter les horaires de travail à la situation privée, et la proximité du lieu de travail. 'Avoir plus de responsabilités' est aussi une idée qui séduit de plus en plus de Belges.