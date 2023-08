Le nouveau bon d'État à un an, qui sera émis le 4 septembre, aura un coupon brut de 3,30% et un rendement net de 2,81%, notamment grâce au précompte mobilier temporairement réduit.

Dans le Plus Magazine de septembre, vous trouverez un article sur le nouveau bon d'État à un an. Au moment de la publication de l'article, le taux d'intérêt exact n'était pas encore connu, car il dépend toujours des taux du marché au moment où les souscriptions sont ouvertes. C'est désormais chose faite: le taux s'élèvera à 2,81% net.

Il s'agit de la troisième émission de bons d'État cette année, mais la première avec une durée courte d'un an. La campagne de mars avait permis de récolter 262,3 millions d'euros, le montant le plus élevé depuis décembre 2011.

L'intérêt des épargnants privés pour ce placement sûr s'est accru depuis le redémarrage des émissions de bons d'État après la crise du Covid-19. Cette année, 389,8 millions ont déjà été investis en bons d'État.

Bon d'État: qu'est-ce que c'est?

Un bon d'État est en fait la même chose qu'un compte à terme, mais il est proposé par l'État et non par votre banque. A l'échéance, qui dans ce cas est exactement dans 1 an, l'État vous remboursera votre mise de départ, plus un coupon brut de 3,30%.

Ce coupon sera soumis au précompte mobilier (15 % pour le nouveau bon d'État, au lieu des 30 % habituels), prélevé directement à la source. En net, il restera donc 2,81 %.

Combien investir et qu'est-ce qu'on y gagne?

Comme annoncé plus haut, le rendement net de ce bon d'État est de 2,81%. Le montant minimal à investir est de 100 euros, il n'y a pas de plafond. Pour vous faire une idée:

500 euros investis rapportent 14,05 euros d'intérêts

1000 euros investis rapportent 28,10 euros d'intérêts

10.000 euros investis rapportent 281 euros d'intérêts

50.000 euros investis rapportent 1405 euros d'intérêt

...

Le remboursement du capital est garanti à l'échéance par l'État belge. C'est-à-dire que pour être assuré d'un rendement net de 2,81%, il vaut mieux ne pas toucher à son argent et conserver son bon d'Etat pendant un an. Son prix peut en effet varier au cours de sa durée, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.

