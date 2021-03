Il existe un certain nombre de malentendus sur les assurances, selon une enquête menée par Listen pour le compte de l'assureur Corona Direct. Et certains concepts tels que la "responsabilité civile" restent encore flous pour beaucoup de Belges.

Corona Direct Assurances a examiné le degré de connaissances du Belge assuré. Selon le type d'assurance, seuls 22 à 48% ont déclaré connaître tous les détails et les exceptions qui s'y appliquent. 76% ont toutefois déclaré que les informations étaient claires et précises, mais en leur posant des questions supplémentaires, les personnes chargées de l'enquête ont découvert que de nombreux assurés n'en savent pas assez sur leur propre contrat.

Quels sont les résultats de l'enquête? 24%, soit près d'un Belge sur quatre, ont déclaré ne pas connaître la notion de responsabilité civile. Par ailleurs, trois Belges sur dix sont persuadés que l'assurance familiale est obligatoire en Belgique alors qu'elle ne l'est pas. De nombreux assurés ne connaissent pas toujours la réponse à des questions plus approfondies. Par exemple, seul un quart des Belges savent que l'assurance incendie et l'assurance habitation sont en fait la même chose. En ce qui concerne l'assurance familiale, 42% pensent qu'elle couvre également les dommages causés par un membre de la famille à son propre domicile, alors que ce n'est pas le cas. 18% estiment également qu'ils ont tort de penser que l'assistance voiture est automatiquement incluse dans toutes les polices d'assurance automobile.

46 % des Belges demandent à leur famille ou à leurs amis des conseils en matière d'assurance

Vers qui les Belges se tournent-ils lorsqu'ils ont des questions sur leur assurance? 47% des personnes interrogées font confiance aux conseils d'un courtier d'assurances indépendant. 46% ont plus de chances de se tourner vers leurs amis ou leur famille pour obtenir des conseils en matière d'assurance. 40% disent faire confiance à leur banque-assureur. Les sites web de comparaison (17 %), les avis sur internet (14 %) et les médias (5 %) obtiennent de moins bons résultats. Il y a également une différence notable entre les Belges qui ont beaucoup de connaissances et beaucoup d'assurances et les Belges qui ont peu d'assurances ou peu de connaissances. Le premier groupe fait plutôt appel à un courtier, tandis que le second groupe est plus enclin à demander conseil à des amis ou à la famille.

En cas de problème ou de dommage, les Belges passent encore le plus souvent par les canaux traditionnels. Dans ce cas, 72% d'entre eux contactent leur courtier, leur banque ou leur assureur (en ligne) par téléphone, puis par courrier électronique (59%) et enfin par contact personnel (35%).

L'Internet se développe

"Il est clair qu'il y a encore beaucoup d'incertitude autour de la plupart des polices d'assurance. Nous avons remarqué que de plus en plus de personnes demandent et conclu leurs devis en ligne. Un groupe croissant prend donc les choses en main, alors qu'auparavant, il s'en remettait plutôt à un courtier. Ils utilisent aussi de plus en plus les outils de communication numérique pour trouver des réponses à leurs questions. Par exemple, depuis la crise du covid, nous avons constaté une croissance exponentielle des demandes de renseignements via l'application Facebook Messenger", explique Els Blaton, PDG de Corona Direct Assurances.

"En tant qu'assureurs, nous pensons qu'il est très important de répondre au besoin d'informations claires sur ce qu'une police d'assurance couvre et ne couvre pas. L'expertise à laquelle les clients sont habitués de la part du courtier d'assurance devrait également être facilement accessible aux clients numériques".

Source : Corona Direct Assurances

Corona Direct Assurances a examiné le degré de connaissances du Belge assuré. Selon le type d'assurance, seuls 22 à 48% ont déclaré connaître tous les détails et les exceptions qui s'y appliquent. 76% ont toutefois déclaré que les informations étaient claires et précises, mais en leur posant des questions supplémentaires, les personnes chargées de l'enquête ont découvert que de nombreux assurés n'en savent pas assez sur leur propre contrat.Quels sont les résultats de l'enquête? 24%, soit près d'un Belge sur quatre, ont déclaré ne pas connaître la notion de responsabilité civile. Par ailleurs, trois Belges sur dix sont persuadés que l'assurance familiale est obligatoire en Belgique alors qu'elle ne l'est pas. De nombreux assurés ne connaissent pas toujours la réponse à des questions plus approfondies. Par exemple, seul un quart des Belges savent que l'assurance incendie et l'assurance habitation sont en fait la même chose. En ce qui concerne l'assurance familiale, 42% pensent qu'elle couvre également les dommages causés par un membre de la famille à son propre domicile, alors que ce n'est pas le cas. 18% estiment également qu'ils ont tort de penser que l'assistance voiture est automatiquement incluse dans toutes les polices d'assurance automobile.Vers qui les Belges se tournent-ils lorsqu'ils ont des questions sur leur assurance? 47% des personnes interrogées font confiance aux conseils d'un courtier d'assurances indépendant. 46% ont plus de chances de se tourner vers leurs amis ou leur famille pour obtenir des conseils en matière d'assurance. 40% disent faire confiance à leur banque-assureur. Les sites web de comparaison (17 %), les avis sur internet (14 %) et les médias (5 %) obtiennent de moins bons résultats. Il y a également une différence notable entre les Belges qui ont beaucoup de connaissances et beaucoup d'assurances et les Belges qui ont peu d'assurances ou peu de connaissances. Le premier groupe fait plutôt appel à un courtier, tandis que le second groupe est plus enclin à demander conseil à des amis ou à la famille.En cas de problème ou de dommage, les Belges passent encore le plus souvent par les canaux traditionnels. Dans ce cas, 72% d'entre eux contactent leur courtier, leur banque ou leur assureur (en ligne) par téléphone, puis par courrier électronique (59%) et enfin par contact personnel (35%)."Il est clair qu'il y a encore beaucoup d'incertitude autour de la plupart des polices d'assurance. Nous avons remarqué que de plus en plus de personnes demandent et conclu leurs devis en ligne. Un groupe croissant prend donc les choses en main, alors qu'auparavant, il s'en remettait plutôt à un courtier. Ils utilisent aussi de plus en plus les outils de communication numérique pour trouver des réponses à leurs questions. Par exemple, depuis la crise du covid, nous avons constaté une croissance exponentielle des demandes de renseignements via l'application Facebook Messenger", explique Els Blaton, PDG de Corona Direct Assurances."En tant qu'assureurs, nous pensons qu'il est très important de répondre au besoin d'informations claires sur ce qu'une police d'assurance couvre et ne couvre pas. L'expertise à laquelle les clients sont habitués de la part du courtier d'assurance devrait également être facilement accessible aux clients numériques".Source : Corona Direct Assurances