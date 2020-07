La séparation des biens n'a pas l'air romantique. Mais il n'est pas nécessaire de tout séparer. Il suffit de choisir le régime idéal pour sécuriser le patrimoine de chacun. Et la dernière modification de la loi prévoit une protection supplémentaire pour le partenaire ayant les plus petits actifs.

Le mariage offre encore aujourd'hui la meilleure protection. Les cohabitants légaux ont bien des droits successoraux limités et sont également assimilés aux couples mariés à d'autres égards, mais il existe toujours des différences. La pension de survie, par exemple, n'est accessible qu'aux couples mariés.

Si vous vous mariez, vous pouvez choisir entre différents régimes. Vous pouvez tout mettre en commun, vous pouvez choisir le régime légal (tout est commun à partir du mariage, à l'exception des dons ou des héritages) ou une séparation de biens. Ce dernier système offre la plus grande autonomie. Les partenaires se constituent chacun leur propre patrimoine. Il est également intéressant pour les indépendants et les entrepreneurs. Si l'un des conjoints exerce une activité indépendante avec un risque d'endettement, il protège les biens de son partenaire.

Un patrimoine commun limité

Mais il n'est pas nécessaire de tout séparer. Vous pouvez également ajouter un patrimoine commun limité. Vous pouvez alors y enregistrer la maison familiale et les biens du ménage. Cela présente l'avantage de pouvoir inclure une clause d'option dans votre contrat de mariage pour les biens communs. Si l'un des partenaires décède, le partenaire survivant peut, par exemple, opter pour la pleine propriété de la maison familiale et des biens du ménage. Une telle clause d'option n'est possible que pour les biens communs. Ainsi, en tant que couple, vous combinez les avantages d'un système de séparation de biens et d'un système de communauté de biens.

Qu'en est-il de la maison familiale ?

Supposons que la maison familiale soit au nom de l'un des partenaires et que le couple soit marié avec séparation de biens. Ce partenaire peut-il expulser l'autre moitié de la maison, ou vendre la maison sans l'accord de l'autre, ou même prendre une hypothèque sur celle-ci? Non ! Ce n'est pas parce que vous êtes marié avec le système de séparation de biens que le partenaire au nom duquel la maison est enregistrée peut vendre ou hypothéquer la maison sans l'autorisation de l'autre partenaire. Ce n'est le cas que pour les couples qui vivent effectivement ensemble.

Une autre chose est l'héritage de la maison familiale. Si vous êtes marié avec une séparation de biens, vous héritez de l'usufruit de la succession de votre partenaire, y compris l'usufruit de la maison familiale. Sauf si, comme indiqué ci-dessus, vous ajoutez un patrimoine commun limité dans lequel vous enregistrez la maison familiale et y joignez une clause de choix, y compris le choix de la pleine propriété de la maison familiale.

Des patrimoines inégaux

Une grande autonomie peut être un avantage, mais il y a parfois de grandes différences entre les patrimoines des partenaires. Par exemple, l'un des partenaires a moins travaillé et a assumé davantage de responsabilités familiales. Cette différence pourrait désavantager le partenaire moins bien rémunéré si le couple venait un jour à se séparer. Depuis 2018, le législateur en tient compte, mais dans ce cas, les couples qui se marient avec le système de séparation des biens doivent inclure une clause de compensation dans leur contrat de mariage.

Cette clause vise à ce que les deux partenaires partagent à parts égales les biens qui ont été constitués depuis le mariage. Les partenaires choisissent jusqu'où ils veulent aller dans ce domaine. Ils peuvent partager toutes les "acquisitions" (autres que les dons ou les héritages) ou sélectionner seulement certains biens. Ils choisissent également le moment où ils pourront invoquer cette clause de compensation. Par exemple, seulement en cas de décès, ou seulement en cas de divorce ou dans les deux cas.

Ensuite, il y a aussi la clause dite de "correction judiciaire en équité" qu'ils peuvent inclure dans le contrat de mariage. Par exemple, le conjoint qui a été dans l'incapacité de travailler pour des raisons de santé peut demander à l'autre conjoint une indemnisation par le biais des tribunaux.

