Huit Belges sur dix estiment que le respect de l'environnement est important dans le choix du logement, selon une étude de la BNP Paribas Fortis réalisée en collaboration avec le bureau d'études Profacts. Les propriétaires et locataires belges sont toutefois peu informés sur certaines techniques de bonne performance énergétique d'un bâtiment.

D'après l'enquête, la vétusté du parc immobilier représente une source importante d'émissions de CO2: les bâtiments résidentiels représentent 13,8% des émissions de CO2 en Belgique. Selon les estimations, environ 300 milliards d'euros sont nécessaires d'ici 2050 pour rendre durable l'entièreté du parc résidentiel belge.

Les Belges sont bel et bien soucieux de cette problématique: 8 Belges sur 10 estiment que le respect de l'environnement est important dans le choix du logement et 60% considèrent qu'il est de leur devoir civique de vivre dans un logement durable afin de protéger l'environnement. Néanmoins, peu sont prêts à déménager (55%), à vivre dans un logement plus petit (52%) ou à payer davantage (42%) pour rénover leur logement.

Les jeunes de 18-27 ans (80%) en particulier semblent les plus concernés par la nécessité d'opter pour un logement durable, qui permet une consommation énergétique maîtrisée. L'intérêt diminue avec l'âge pour n'atteindre plus que 60% chez les plus de 65 ans.

Valeur PEB et Mobiscore

Les solutions associées au caractère durable d'une habitation sont:

le double vitrage (91%),

l'isolation thermique (91%),

l'éclairage LED (90%),

la citerne d'eau de pluie (89%)

et les panneaux solaires (88%).

D'autres éléments sont également à prendre en compte. Les propriétaires et locataires belges sont toutefois peu informés sur certaines techniques de bonne performance énergétique d'un bâtiment, particulièrement sur la valeur PEB de leur logement et le Mobiscore.

Selon l'étude, 82% des Belges propriétaires ou locataires ignorent la valeur PEB de leur logement. Cette proportion atteint même 93% pour le Mobiscore, qui mesure si un logement est respectueux de l'environnement en matière de mobilité (proximité des commerces et accessibilité aux transports en commun entre autres).

