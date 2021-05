Plus qu'une pension complémentaire, la PLCI sociale pour les indépendants donne une protection supplémentaire en cas d'incapacité de travail ou de maladie grave.

Il existe pour les indépendants un plan de pension d'assurance vie fiscalement avantageux, c'est la pension libre complémentaire pour indépendants, PLCI en abrégé. Elle est accessible à tous les indépendants, en personne physique ou en société. Une des raisons du succès de cette pension complémentaire, outre se constituer un capital lors de la retraite, c'est que les versements (montants plafonnés) versés sont déductibles à titre de frais professionnels.

...

Il existe pour les indépendants un plan de pension d'assurance vie fiscalement avantageux, c'est la pension libre complémentaire pour indépendants, PLCI en abrégé. Elle est accessible à tous les indépendants, en personne physique ou en société. Une des raisons du succès de cette pension complémentaire, outre se constituer un capital lors de la retraite, c'est que les versements (montants plafonnés) versés sont déductibles à titre de frais professionnels. "Même en ces temps de crise sanitaire et économique, les entrepreneurs ont investi considérablement dans leur pension", selon une analyse menée par Liantis (secrétariat social, guichet d'entreprises, assurances sociales, RH, etc.) auprès de 46.000 clients indépendants. "Nous constatons qu'en dépit de la crise, le montant des primes versées n'a quasiment pas changé par rapport à 2019", explique Jannick Beyens, expert en pensions complémentaires chez Liantis. Et de rappeler que "bon nombre d'indépendants dans ce pays bénéficient d'une pension minimum légale, relativement basse. Une pension complémentaire n'est donc pas un luxe superflu. Parmi les différentes possibilités de se constituer un bas de laine supplémentaire, la PLCI sociale est et reste une option très intéressante. En plus d'un complément de pension, la PLCI sociale offre une protection supplémentaire en cas d'incapacité de travail ou de maladie grave". Prenons un exemple: 10% des primes sont affectées à un fonds de solidarité. Et cela offre une protection supplémentaire en cas d'incapacité de travail. Si l'indépendant devient invalide, la PLCI sociale souscrite versera pour vous vos cotisations annuelles jusqu'à l'âge légal de pension. En cas de décès avant la pension, ce sont vos bénéficiaires qui percevront une pension de survie en plus du montant de votre compte individuel. Amonis, spécialiste pension et assurances, a calculé qu'un membre de 30 ans qui verse une cotisation de 1.000 € par an a droit à une couverture décès supplémentaire de 65.000 €. Il existe aussi une rente en cas de dépendance afin de pouvoir faire appel à l'aide d'un tiers après sa pension. "Les primes versées dans le cadre d'une PLCI sociale sont par ailleurs déductibles à titre de frais professionnels, ajoute Jannick Beyens. Par conséquent, le revenu net imposable baisse et l'indépendant paie donc moins de cotisations sociales. C'est probablement la raison pour laquelle de nombreux indépendants ont continué à verser leurs primes l'an dernier". La prime PLCI sociale cependant limitée: la prime maximale correspond à 9,40 % du revenu net imposable avec un plafond de 3.800,01 € pour 2021.