Si vous prévoyez de revenir avec des souvenirs, de l'alcool ou des cigarettes, vous ne pouvez le faire que sous certaines conditions.

Les douanes disposent de plus de 210 personnes dans les aéroports du pays. Et bien entendu, elles peuvent toujours contrôler les passagers. A titre d'exemple, selon le SPF Finances, de janvier à mai 2022, 130.000 passagers ont été contrôlés à l'aéroport de Zaventem, ce qui a donné lieu à 1.041 infractions. Il s'agissait de 252 infractions liées à l'argent liquide, impliquant à chaque fois une importante somme d'argent liquide non déclarée. La contrefaçon reste également "populaire" avec 23 constatations.

De retour au pays, il faut prendre en compte :

La quantité d'argent liquide avec laquelle on voyage. Vous devez déclarer aux douaniers si vous voyagez avec plus de 10.000 €.

La quantité de certaines marchandises, telles que les boissons alcoolisées ou le tabac . Hors UE, il est interdit de ramener plus d'une farde de 200 cigarettes par personne. C'est 800 pièces si vous revenez d'un pays de l'Union européenne. Alcool : pas plus d'un litre d'alcool fort par personne hors UE contre 10 litres de boissons spiritueuses pour un voyage au sein de l'UE.

Les documents appropriés pour les animaux de compagnie lorsqu'ils voyagent avec eux.

Certains souvenirs qui causent des dommages aux animaux et aux plantes menacés, par exemple l'ivoire mais aussi le corail.

Certains souvenirs qui constituent une menace pour la santé, la sécurité ou l'économie, notamment les produits de contrefaçon.

Sans oublier les stupéfiants, cela va de soi.

Le SPF Finances rappelle que "les voyageurs ont le choix du 'canal rouge' ou du 'canal vert'. Si vous choisissez la voie verte, vous indiquez que vous connaissez toutes les règles et que vous transportez des marchandises qui respectent les règles ou ne dépassent pas les quantités maximales. Si ce n'est pas le cas après une inspection, vous risquez une amende et devrez toujours payer les droits et taxes dus." Par exemple, par farde de cigarettes supplémentaire, il faudra payer des accises comprises entre 50 et 60 € + une amende de l'ordre de 150 € par farde !

