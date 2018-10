La Belgique se classe 6ème dans la lutte contre les inégalités

C'est le Danemark qui s'en sort le mieux alors que le Nigeria se trouve tout en bas de classement. Selon Oxfam, l'indice met en avant le fait que cette lutte contre les inégalités dépend avant tout de choix politiques. L'organisation demande donc aux autorités de s'impliquer plus dans la lutte contre les inégalités.

Grâce à sa sécurité sociale étendue, à une redistribution large et à la présence de syndicats puissants, la Belgique obtient de bons résultats en fiscalité, dépenses sociales et droits des travailleurs, souligne Oxfam dans un communiqué diffusé mardi. Ces politiques ont un impact positif sur les inégalités en Belgique, qui sont restées relativement basses et stables sur les 30 dernières années, en comparaison avec d'autres pays.

Néanmoins, il reste encore de nombreux défis. Des réformes fiscales, comme le tax shift et la réforme de l'impôt sur les sociétés, ont fait substantiellement baisser les impôts payés par les entreprises, alors que les impôts liés à la consommation, qui pèsent énormément sur les familles les plus précarisées, ont augmenté, rappelle Oxfam. De plus, ces réformes fiscales créent un manque à gagner, ce qui met le financement des services publics en danger sur le long terme.

"Pour s'assurer que la Belgique reste bien classée dans la bataille contre les inégalités, les gouvernements doivent opter pour des impôts progressifs et prendre plus de mesures contre l'évasion fiscale", estime Erik Van Mele, chargé de plaidoyer politique sur les inégalités pour Oxfam. Les autorités "doivent maintenir les dépenses en termes d'éducation, de soins de santé et de protection sociale et investir dans des mesures qui luttent contre la pauvreté structurelle et les inégalités".