L'IDEWE donne quelques conseils pour aider les travailleurs et les employeurs à se ressourcer vraiment pendant leur congé.

Depuis le 1er avril, les travailleurs ont officiellement le "droit à la déconnexion". Autrement dit, ils sont en droit de ne pas être dérangés en dehors des heures de travail. Cette mesure est de plus en plus difficile à respecter, car les outils numériques nous permettent d'entretenir un contact permanent... et donc de nous déranger les uns les autres, y compris en dehors des heures de travail.

Les vacances doivent pourtant servir à prendre de la distance. La déconnexion aide à prévenir le stress, le burn-out et les problèmes physiques, et favorise la productivité et la créativité lors de la reprise du travail. Même si chacun a bien sûr sa part de responsabilité lorsqu'il s'agit de sa propre déconnexion, il est au moins aussi important que les collègues soient attentifs les uns aux autres.

À l'approche des grandes vacances, IDEWE, le service externe pour la prévention et la protection au travail, vous propose quelques conseils pour préserver les congés de vos collègues.

1. Ne pas déranger, c'est la norme

Dans le cadre du droit à la déconnexion, lorsqu'un collègue est en vacances, vous ne pouvez le contacter qu'à condition d'en avoir convenu avec lui au préalable ou que si sa description de fonction le prévoit. Même dans ce cas, veillez toujours à l'équilibre entre le bénéfice et le dérangement occasionné. S'il n'est pas tolérable d'appeler un collègue pendant ses vacances juste pour s'épargner deux minutes de recherche, la situation est différente lorsque toute l'équipe se retrouve bloquée parce que le collègue en question est le seul à posséder une information essentielle.

2. Mettez-vous d'accord sur le pourquoi et le comment

Est-il vraiment nécessaire (et acceptable) de déranger votre collègue ? Fixez des règles claires au préalable : pour quelle raison une personne peut-elle être dérangée ou pas ? Et, le cas échéant, de quelle manière souhaite-t-elle être contactée ? Par exemple, si vous commencez par lui envoyer un message sur WhatsApp plutôt que de l'appeler directement, vous laisserez à votre collègue la liberté de choisir s'il ou elle est d'accord de vous consacrer du temps et à quel moment.

3. Définissez des codes

Quel est le degré d'urgence réel ? Ce qui se trouve au sommet de votre liste à vous n'est peut-être pas la priorité pour vos collègues ou pour l'équipe. Si vous convenez qu'il est permis de déranger un collègue en cas d'"extrême urgence", assurez-vous que tous les membres de l'équipe interprètent cette expression de la même façon.

4. Communiquez aussi vos règles en externe

Si vous êtes souvent en contact avec des clients ou d'autres personnes externes, communiquez clairement à propos des périodes de congés et prévoyez des back-ups suffisants. En tant qu'employeur ou que responsable d'équipe, osez également mettre les choses au clair si un client semble avoir des attentes différentes des vôtres.

5. Établissez des règles sur les outils de communication

Si vous utilisez des groupes WhatsApp professionnels ou informels entre collègues, mettez-vous d'accord sur l'usage que l'équipe peut en faire pendant les vacances. Si un vacancier souhaite mettre un groupe en silencieux ou le quitter temporairement, il faut que tous en soient informés et respectent sa décision.

6. Montrez l'exemple

Le non-respect de la déconnexion est souvent dû à la pression exercée par le groupe (ou même à la culture de l'entreprise), qui s'auto-entretient. Ce n'est pas parce que tel collègue est d'accord d'être dérangé pendant ses congés que tel autre l'est (ou doit l'être) aussi. Ouvrez le dialogue, tenez-vous à ce qui a été convenu et évitez d'envoyer des signaux ambigus ou toxiques à vos collègues. Un bon exemple concerne votre message d'absence du bureau : si vous écrivez "n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un WhatsApp si nécessaire", vous aurez l'air dévoué et serviable, mais vous élèverez la joignabilité permanente au rang de norme.

7. Sensibilisez à la déconnexion

Pour oeuvrer ensemble à la déconnexion, il s'agit tout d'abord de miser sur la sensibilisation générale, et chacun a un rôle à jouer dans ce processus. En tant qu'employeur et supérieur hiérarchique, vous pouvez établir un cadre clair et veiller, d'une manière générale, à ce que les limites de chaque collaborateur soient respectées. Bien entendu, vous devez aussi vous conformer à la nouvelle législation sur le droit à la déconnexion.

