La familiale couvre les dommages matériels et corporels causés à des tiers par les membres de la famille ou... d'une personne seule. Et ce, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile. Ce qui inclut les accidents domestiques et même les dommages causés par les animaux de compagnie.

L'appellation d'assurance "familiale", dans le jargon des assureurs, c'est la RC vie privée, la RCVP. C'est elle qui couvre la responsabilité civile (RC) en cas de dommages occasionnés involontairement à autrui par l'assuré ou par un membre de sa famille.

Votre chariot défonce un véhicule

Exemple ? Vous endommagez un véhicule sur le parking d'un magasin en laissant échapper votre lourd caddie alors que vous mettez vos courses dans votre coffre. La RCVP vient à la rescousse. Elle répare aussi les bêtises des enfants et même des animaux de compagnie. Uniquement pour les familles ou les propriétaires d'animaux de compagnie ? Que nenni ! Personne n'est à l'abri d'un accident. Voilà pourquoi la familiale, qui porte fianelement mal son nom, doit être souscrite une même quand les enfants ont quitté le nid. Car la notion de responsabilité est très vaste. C'est la RCVP qui va couvrir les frais de carrosserie sur ce parking au caddie nomade. Il en ira de même si votre chat, qui traverse la route, provoque un accident. Un conducteur aura donné un coup de volant pour l'éviter.

Même quand vous avez une tuile !

On ne va pas vous faire tout un laïus sur tous les avantages de cette RC qui répare les bêtises, la distraction et la malchance, mais plutôt vous indiquer l'esprit de la loi. Cette dernière dit en substance, pour reprendre un exemple immobilier, que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du "dommage causé par sa ruine suite à un défaut d'entretien ou par un vice de construction." En clair, une tuile glisse de la toiture de votre habitation et abîme une voiture en stationnement (heureusement qu'elle n'est pas tombée sur un passant) et vous en êtes quitte pour des frais de carrosserie. C'est l'assurance RC vie privée qui va couvrir les conséquences des "fautes" commises au cours de la vie privée et ayant occasionné des dommages corporels et/ou matériels à des tiers.

Du kot aux lunettes en passant par la baby-sitter

D'autres exemples ? Voici quelques autres cas concrets, une liste utile, main loin d'être exhaustive:

Une assurance familiale couvre également les enfants en kot, les personnes logées temporairement au domicile. Car les contrats d'assurance familiale couvrent généralement non seulement les membres de la famille vivant sous le même toit, mais aussi les enfants vivant à l'extérieur du foyer familial, tels que les enfants en kot.

Un (petit)enfant brise les lunettes du petit voisin en jouant au foot ou il casse un vitrage.

Le preneur d'assurance ou un membre de la famille cause des dommages à un véhicule en stationnement en roulant à vélo. Si vous causez accidentellement des dommages à un tiers lorsque vous conduisez un scooter, une trottinette ou un vélo électriques (pas plus de 25 km/h), les frais seront également couverts.

Les dommages causés par votre aide-ménagère ou votre baby-sitter sont également couverts.

Dans certains cas, l'assuré entame des travaux chez lui et provoque un dommage à l'habitation voisine.

Votre trottoir n'est pas dégagé, un passant tombe et se casse une jambe.

Un animal domestique blesse ou tue des animaux appartenant à un voisin. Par exemple votre chien qui n'aime pas les poules du voisin. Ou alors il mord carrément le voisin !

Des exclusions ?

Évidemment. Les dommages intentionnels pour les plus de 16 ans, ainsi que des pratiques qui demandent des assurances spécifiques (accidents professionnels, chasse). Sans oublier les dommages pour faute lourde : ivresse, drogue, actes de violence gratuite.

Le coût, la franchise

Une assurance familiale coûte, à la grosse louche entre 70 € et 90 € par an selon les assureurs et les situations (prix indicatifs). Quant à la franchise, elle dépend aussi des compagnies et des contrats. Disons que la franchise, c'est-à-dire la partie du dommage qui reste à charge de l'assuré après un sinistre, avoisine les 300 €.

PJ

Enfin, une protection juridique peut être prise en option de cette assurance. En quoi est-elle utile ? Elle interviendra dans tout conflit, par exemple des troubles de voisinage, qui pourra entraîner des frais d'avocat et/ou de justice. Une procédure à l'amiable sera toujours entamée. Si elle échoue, c'est la voie du tribunal qui sera prise. Les montants remboursés se feront à concurrence d'un montant maximum, conformément aux modalités prévues au contrat.

Conclusion

Certes, l'assurance familiale n'est pas obligatoire, mais pour une famille ou une personne seule, pour quelques dizaines d'euros par an, elle vaut son pesant d'or et de... tranquillité.

