Un ballon atterrit dans la fenêtre du voisin? Faites jouer votre assurance familiale! Une protection utile qui couvre bien plus que ce type de dégâts. Si, en tant que cycliste, piéton, motard..., vous provoquez un accident qui cause des dommages à un autre véhicule, vous vous féliciterez d'avoir souscrit une assurance familiale.

L'assurance vie privée/RC, que nous connaissons aussi sous le nom d'"assurance familiale", n'est pas chère et est très utile! Il s'agit d'une assurance qui couvre notre responsabilité civile, dans nos rapports avec les autres citoyens. Votre assurance couvrira votre responsabilité civile si trois éléments sont prouvés:

vous (ou un membre de votre famille) commettez une erreur,

une tierce personne (en dehors de votre famille) subit un dommage,

il existe un lien de causalité entre l'erreur et le dommage.

Il est également important que cela se produise en dehors de vos obligations contractuelles. L'exemple le plus courant est celui du ballon qui atterrit dans la fenêtre du voisin. Un exemple très visuel, mais qui peut vous donner l'impression qu'il s'agit surtout d'une assurance pour les familles avec enfants. Mais rien n'est moins vrai...

En tort en tant qu'usager faible

Les usagers faibles de la route sont les piétons, les cyclistes, les conducteurs de scooter, les passagers (d'une voiture, d'un bus, à l'arrière d'une moto,...). Par exemple, si vous entrez en collision avec un véhicule en tant que cycliste, tous vos dommages physiques (y compris la perte de salaire, le fauteuil roulant ou la prothèse, le préjudice moral, etc.) et les dommages causés à vos vêtements (y compris les lunettes et les appareils auditifs) seront indemnisés par l'assureur du véhicule impliqué. En Belgique, vous y avez automatiquement droit, même en cas de litige ou si vous étiez clairement responsable de l'accident. Dans ce dernier cas, les dommages causés à votre vélo ne seront évidemment pas indemnisés. Mais vous devrez également payer les dommages causés à l'autre véhicule, probablement encore plus coûteux! Si vous avez une assurance familiale, ces frais sont couverts (en dehors de la franchise).

Au-delà de vos obligations contractuelles

Votre assureur familial interviendra si la fenêtre du voisin se brise par votre faute. Mais si vous avez emprunté la tondeuse à gazon de votre voisin et qu'elle tombe en panne, vous ne pouvez pas faire appel à l'assurance familiale. En effet, vous avez alors conclu un prêt à usage.

Egalement pour votre aide ménagère

Si votre aide de ménage fait tomber un beau vase, l'assurance de l'organisme pour lequel elle travaille intervient généralement. Mais si votre aide ménagère cause des dommages à vos voisins (tiers), c'est votre assurance familiale qui interviendra. Votre aide de ménage est donc couverte par votre contrat.

