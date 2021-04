Le nombre de transactions immobilières en Belgique est en forte hausse par rapport à l'an dernier, selon le baromètre des notaires publié par la Fédération du Notariat (Fednot). Au niveau national, l'augmentation de l'activité atteint 11,2% mais les prix progressent moins fortement qu'en 2020.

Le baromètre constate que le marché immobilier est toujours autant influencé par le coronavirus en ce début d'année. Du 1er janvier au 16 mars, la Flandre a enregistré la meilleure progression avec +14,7%, contre +8,9% en Wallonie. L'activité a par contre chuté à Bruxelles (-6,2%).

"Du côté wallon, on observe que les acheteurs recherchent toujours des biens au vert", analyse Renaud Grégoire, porte-parole de notaire.be. "L'activité a été très soutenue en ce début d'année, particulièrement dans les zones qui permettent d'avoir de grands espaces, comme en province de Luxembourg par exemple."

La baisse de l'activité à Bruxelles est par contre à relativiser en raison d'un début d'année 2020 "exceptionnel" avant le confinement, ajoute le notaire. "Si on compare avec la même période en 2019, on voit une augmentation de l'activité en 2021. Même s'il y a un intérêt important pour les espaces verts, cela ne signifie pas que le marché bruxellois est délaissé."

Les prix progressent au ralenti

Les prix sont par ailleurs toujours à la hausse mais de façon moins importante que l'an dernier, selon le baromètre. Le prix moyen d'une maison s'élevait à 281.705 euros au niveau national, en progression de 1,7%. Les prix sont toutefois en légère diminution à Bruxelles.

Le prix des appartements augmente par contre plus vite que celui des maisons. La différence de prix moyen entre une maison et un appartement au niveau national se réduit davantage, avec 31.000 euros au premier trimestre de 2021 contre 33.000 euros l'année dernière.

