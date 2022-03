Un achat groupé d'énergie peut parfois être rentable. Mais si vous avez un contrat fixe, gardez-le surtout jusqu'au bout.

En une année seulement, pour un ménage standard, le prix de l'électricité a augmenté d'environ à 450 € et celui du gaz de 1.800 €! Le prix d'autres énergies comme le mazout et même les pellets s'est également envolé. Dans ce contexte particulièrement néfaste au portefeuille des ménages, l'achat groupé d'énergie suscite particulièrement l'intérêt. Mais est-ce vraiment la solution miracle? Le principe d'un achat groupé est de rassembler un grand nombre de ménages pour négocier auprès des fournisseurs des tarifs plus avantageux. De nombreuses communes et villes offrent ce service à leurs concitoyens, tout comme certaines entreprises à leurs employés et même des associations de consommateurs comme Test Achats. Un achat groupé permet aux participants d'obtenir des réductions de prix. C'est théoriquement simple: plus le volume commandé est important et plus la ristourne est grande. Le principe de l'achat groupé fonctionne assez bien pour le mazout. Pour le gaz et l'électricité, c'est plus compliqué. Les communes qui proposaient des achats groupés gaz/électricité annonçaient une réduction d'environ 250€ (pour un ménage moyen) l'automne dernier. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Des fournisseurs d'énergie ont fait faillite. Les prix se sont envolés. Les contrats à prix fixe ont plombé leur trésorerie. Alors, aujourd'hui, un achat groupé d'énergie gaz et/ou électricité est-il toujours intéressant? Pas toujours. La marge de manoeuvre est assez réduite vu que le prix de l'énergie est souvent composé pour moitié de taxes et de coûts de distribution. Le consommateur n'a pas de prise sur ces facteurs. Le prix offert dans un achat groupé est calculé sur une consommation moyenne. Si votre consommation s'écarte de manière sensible de cette valeur lambda, il sera sans doute plus intéressant d'aller voir ailleurs. Certains fournisseurs offrent encore des contrats individuels plus compétitifs que ces contrats en commun. Le premier conseil, avant de signer quoi que ce soit, est certainement de vous rendre sur un comparateur d'énergie sur internet, à condition qu'il soit agréé par la Creg (Commission de régulation de l'électricité et du gaz). Par exemple, pour un ménage X situé dans une grande ville Y et dont la consommation d'électricité moyenne s'élève à 3.500 kWh, le tarif annuel via un achat groupé coûtera à 1.400 €/an. Mais sur "Monenergie.be", le même ménage se verra proposer plusieurs offres tarifaires plus avantageuses, dont une à presque 200 € en dessous de l'achat groupé. Mais attention, on ne propose quasiment plus pour le moment que des offres tarifaires variables, donc fluctuantes. Notre autre conseil avant de souscrire un autre contrat d'énergie, c'est de bien garder au chaud son contrat à tarif fixe (inévitablement plus avantageux au vu des augmentations récentes) jusqu'à la date d'échéance. D'autant qu'il se pourrait bien qu'après la crise actuelle, les prix de l'énergie recommencent à baisser à l'approche de l'été.