L'emprunteur sera idéalement âgé de 65 ans à 77 ans au moment de payer sa dernière mensualité.

Si la loi interdit toute discrimination sur l'âge, dans les faits, cela reste un critère déterminant dans une procédure d'octroi de prêt hypothécaire. "Chaque prêt est un risque que prend la banque qui va mesurer le 'risque biologique', c'est-à-dire le décès avant le remboursement du prêt. De plus, le montant d'une pension est souvent inférieur au salaire...", déclare Quentin Denis, CEO de TopCompare.be, un site qui compare les produits financiers en Belgique.

Son entreprise a analysé les offres de plusieurs banques. Verdict ? Pour la grande majorité des banques, le dernier remboursement doit être effectué à 70, voire 75 ans au plus tard. Seule Argenta annonce accorder un crédit hypothécaire jusqu'à 77 ans. Des banques, et non des moindres comme Belfius, KBC, bpost banque et ING, n'ont pas d'âge fixe. Ce qui signifie que chaque cas est analysé individuellement. Les critères examinés sont les réserves mensuelles suffisantes pour le remboursement du crédit durant TOUTE la durée de celui-ci. La banque tient généralement compte de ces facteurs suivants lors de l'introduction d'une demande :

Le montant et la stabilité des revenus

Les charges récurrentes et les prêts en cours

L'âge et votre situation familiale, et la quotité (soit le rapport entre le montant emprunté et le prix du bien).

"Et si vous souhaitez acheter un bien avec quelqu'un d'autre, n'oubliez surtout pas d'inscrire les deux noms sur le contrat. La plupart des banques tiennent compte de l'âge de l'acquéreur le plus jeune. Vous pourriez ainsi obtenir plus facilement un prêt hypothécaire", conclut Quentin Denis.

Un prêt jusqu'à quel âge? Demetris et AG Assurance misent sur la prudence : l'emprunteur doit être âgé de 65 ans au maximum au moment de son dernier remboursement.

Pour BNP Paribas Fortis, le plafond général est de 67 ans.

Axa, Crelan et Europabank acceptent généralement un crédit hypothécaire jusque 75 ans

Argenta possède la limite la plus élevée avec 77 ans

Belfius, KBC, bpost banque & ING fonctionnent au cas par cas. Cela signifie qu'ils n'ont pas d'âge fixe, tout dépend de la situation du candidat-acquéreur.

Si la loi interdit toute discrimination sur l'âge, dans les faits, cela reste un critère déterminant dans une procédure d'octroi de prêt hypothécaire. "Chaque prêt est un risque que prend la banque qui va mesurer le 'risque biologique', c'est-à-dire le décès avant le remboursement du prêt. De plus, le montant d'une pension est souvent inférieur au salaire...", déclare Quentin Denis, CEO de TopCompare.be, un site qui compare les produits financiers en Belgique.Son entreprise a analysé les offres de plusieurs banques. Verdict ? Pour la grande majorité des banques, le dernier remboursement doit être effectué à 70, voire 75 ans au plus tard. Seule Argenta annonce accorder un crédit hypothécaire jusqu'à 77 ans. Des banques, et non des moindres comme Belfius, KBC, bpost banque et ING, n'ont pas d'âge fixe. Ce qui signifie que chaque cas est analysé individuellement. Les critères examinés sont les réserves mensuelles suffisantes pour le remboursement du crédit durant TOUTE la durée de celui-ci. La banque tient généralement compte de ces facteurs suivants lors de l'introduction d'une demande :"Et si vous souhaitez acheter un bien avec quelqu'un d'autre, n'oubliez surtout pas d'inscrire les deux noms sur le contrat. La plupart des banques tiennent compte de l'âge de l'acquéreur le plus jeune. Vous pourriez ainsi obtenir plus facilement un prêt hypothécaire", conclut Quentin Denis.